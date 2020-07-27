Туроператоры предсказали скорое открытие нового направления для отдыха

27.07.2020, 16:30, Новости дня



В Российском союзе туриндустрии не исключают, что помимо Турции, Великобритании и Танзании для российских туристов откроют Тунис.

Представители розничных туристических компаний высказывают свое мнение, что для поддержки выездного туризма было бы хорошо открыть эту страну. На данный момент российские туристы по-прежнему лишены права въезда в Тунис. Однако ситуация быстро меняется. Списки государств, для которых открываются границы, постоянно обновляются, передает Tourdom.

«Тунис – очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации», – отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.

Напомним, что с 1 августа РФ возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.