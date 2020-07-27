 

В ГИТИСе прокомментировали скандальное заявление звезды сериала “Сладкая жизнь” Лукерьи Ильяшенко

27.07.2020, 16:23, Разное

Руководство ГИТИСа заявление артистки опровергает. Такая информация задевает честь и
деловую репутацию учебного заведения.

В официальном сообщении института говорится, что ГИТИС – это старейший вуз, в котором работают только достойные
люди. Многие педагоги носят звания заслуженных
и народных артистов России. Благодаря ответственному отношению к делу и мастерству они никогда не
позволят принять абитуриента, не обладающего способностями.

В институте считают, что звезда сериала “Сладкая жизнь” Лукерья
Ильяшенко хотела попиариться за их счет. ГИТИС дорожит своей репутацией
и не может оставить такое заявление без внимания.

Напомним, в конце июня актриса Лукерья Ильяшенко дала интервью, в котором рассказала об отборе в ГИТИС. Знаменитость поведала,
что собиралась поступать на балетмейстера. Чтобы гарантировать
дочери место, мама артистки заплатила одному из членов приемной комиссии.

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Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) 12 Июн 2020 в 9:16 PDT

По словам звезды сериала “Сладкая жизнь”, на экзамене она
увидела соперниц, которые превосходили ее по способностям. На третий тур
девушка решила не приходить, чтобы “не занимать чужое место”.





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