В ГИТИСе прокомментировали скандальное заявление звезды сериала “Сладкая жизнь” Лукерьи Ильяшенко

27.07.2020, 16:23, Разное

Руководство ГИТИСа заявление артистки опровергает. Такая информация задевает честь и

деловую репутацию учебного заведения.

В официальном сообщении института говорится, что ГИТИС – это старейший вуз, в котором работают только достойные

люди. Многие педагоги носят звания заслуженных

и народных артистов России. Благодаря ответственному отношению к делу и мастерству они никогда не

позволят принять абитуриента, не обладающего способностями.

В институте считают, что звезда сериала “Сладкая жизнь” Лукерья

Ильяшенко хотела попиариться за их счет. ГИТИС дорожит своей репутацией

и не может оставить такое заявление без внимания.

Напомним, в конце июня актриса Лукерья Ильяшенко дала интервью, в котором рассказала об отборе в ГИТИС. Знаменитость поведала,

что собиралась поступать на балетмейстера. Чтобы гарантировать

дочери место, мама артистки заплатила одному из членов приемной комиссии.

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Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) 12 Июн 2020 в 9:16 PDT

По словам звезды сериала “Сладкая жизнь”, на экзамене она

увидела соперниц, которые превосходили ее по способностям. На третий тур

девушка решила не приходить, чтобы “не занимать чужое место”.