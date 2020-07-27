 

Виторган поздравил дочь с днем рождения: Ты – молодая вселенная

27.07.2020, 16:23, Разное

Для поста артист выбрал черно-белую фотографию наследницы. На снимке девушка с задумчивым выражением лица смотрит на кого-то за камерой. Как отметил Максим Виторган, ему странно говорить о том, что его девочка уже взрослый человек. “Ты – молодая вселенная”, – уверен актер.

Он заявил, что ему счастливо и спокойно от мысли, что дочь лучше его. Артист пожелал Полине всех
необходимых совпадений и шансов, которые играют огромную роль в актерской профессии. Также Максим Виторган добавил, что надеется на безбедную старость. Правда, последнее предложение в поздравлении, очевидно, было шуткой.

Поклонники актера присоединились к теплым словам в адрес Полины. “Супер🔥как всегда в твоих словах Максим – правда, юмор и душаааа👍С Днем рождения Доченьки🎉пусть все сбудется
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Полиночке здоровья и радости, успехов и удачи во всем! Самые лучшие пожелания сегодня Вашим близким!”, “Прекрасные слова! Скопирую, пожалуй!:)😉 С днем рождения дочери!” – отметили комментаторы.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 26 Июл 2020 в 12:50 PDT

Напомним, что у Максима Виторгана трое детей. Полина и Даниил появились в браке с Викторией Верберг. Младший сын Платон родился в союзе с Ксенией Собчак.





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