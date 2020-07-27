Ученые обнаружили новый неожиданный симптом COVID-19

27.07.2020, 16:17, Разное

Ученые, представляющие Медицинскую школу Джона Хопкинса, смогли обнаружить новый и неожиданный симптом COVID-19. Коронавирус ведет к поражению не только горла и носа, но также уха и сосцевидной части височной кости черепа.

Исследователи проанализировали данные нескольких больных, скончавшихся в результате COVID-19, 60-летних мужчины и женщины и еще одной женщины, которой на момент смерти было 80 лет.

Инфекция у самой пожилой пациентки была выявлена внутри правого среднего уха, а у мужчины были поражены оба уха, левый и правый сосцевидные отростки. Специалисты предполагают, что потеря слуха и другие проблемы похожего характера способны указывать на наличие у человека коронавирусной инфекции.