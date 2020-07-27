Мнение: Цель рыбалки

27.07.2020, 16:11, Разное

Сегодня вечером опубликую текст историй со вчерашнего теста, чтобы тем, кто не был на тесте, тоже был понятен наш разбор.

А пока давайте обсудим один принципиальный и сложный вопрос, который всех почти сбивает с толку при обсуждении рыбьих и нерыбьих историй.

В чем выражается динамика СЗ в начале отношений?

Большинство людей путают динамику СЗ и динамику сближения.

Именно поэтому они либо ждуны, либо паровозы. Либо ждут этой динамики, либо тянут ее щипцами.

Ждуны это тоже Штурманы как и паровозы. Только паровоз тащит щипцами, а ждун нависает с этими щипцами, то есть тоже давит, морально. А еще очень сильно расшатывает себя ожиданиями, расходует спонтанность и быстро приходит в негодность.

Бывает, что динамика и так неплохая, но Штурману хочется быстрей. Или он так воспринимает понятие “делать шаг”- тянуть динамику, вытягивать из другого шаги.

Или он откладывает тягач в сторону и садится в позе ждуна. Потому что ему хочется более живой динамики сближения, он елозит, он ждет. Не выдерживает и снова берет тягач.

И от Штурмана начинают пятиться. Или предлагают ему невыгодные условия.

Главная претензия женщин-Штурманов – к гендерному неравенству. Почему они не могу делать активные шаги? Почему для женщины это считается неприличным? Многие женщины мечтают о гендерном равенстве, чтобы ничто не мешало им быть паровозами и доярками.

Главная претензия мужчин-Штурманов – тоже к гендерному неравенству. Почему это они должны делать активные шаги? Почему понравившиеся женщины не двигаются в ответ с еще большей скоростью? Как понять, хочет женщина или не хочет сближения, чтобы не вкладываться напрасно? Почему нельзя прямо спросить: когда будет секс?

Женщинам кажется, что их заставляют быть ждунами, а они хотели бы – паровозами. Мужчинам кажется, что их заставляют быть паровозами, а они хотел бы – ждунами. Но так, чтобы недолго ждать и быстро все получить.

Нет большой разницы между паровозом и ждуном. И тот и другой тянет щипцами сближение.

Тянет щипцами – это значит, что тянет больше, чем есть на то спонтанной тяги второго.

Спонтанная тяга исходит изнутри человека, пробуждается в нем самом, как его желание, его интерес, его влечение.

Спонтанная тяга к вам возникает в самом человеке и тянет его к вам. А щипцы – это то, чем вы тянете человека к себе вопреки его спонтанному импульсу.

Его спонтанный импульс в вашу сторону слаб или слабей, чем вам хочется, а вы помогаете ему щипцами, тянете, давите. И в результате этого импульс в вашу сторону становится слабей. Он не вырастает от ваших щипцов, не становится сильней, как вы надеетесь, он слабеет. Щипцы ощущаются организмом как внешний враждебный фактор, сокращающий территорию, поэтому ему инстинктивно сопротивляются. И это сопротивление растет тем больше, чем больше щипцы.

Вот это – простой закон, на основе которого строятся все остальные законы и правила поля.

Объекты в поле можно двигать извне, можно передвинуть свой стол, а субъекты нет! Субъекты должны двигаться сами, спонтанно, изнутри, на то они и субъекты. Попытка двигать субъекты извне как объекты приводит к обратному эффекту – сопротивлению и конфликту. В этом разница объектов и субъектов. И обратите внимание, даже объект двигать нельзя, если он чужой. А субъект чужой всегда, он становится условно вашим при очень большой вашей СЗ для него.

Понимание этого закона и отличает рыбу от нерыбы. Рапан вообще не понимает, о чем речь, какие еще субъекты, в мире, где все ощущаются им как своя часть, свое продолжение.

Рыба догадывается, но никак не возьмет в толк, а как иначе взаимодействовать, если не доставать щипцы. Рыба пытается выкинуть щипцы, но тут же берет новые. Потому что рыба всегда думает о том, что практически полезного она может извлечь из общения и как это сделать быстрей, и если кто-то вызывает влечение рыбы, рыба думает, как бы его к себе притянуть щипцами, не медля. Поэтому рыбы либо паровозы, либо ждуны. Как и рапаны, просто меньше. Им неловко от этого. Как Альхен в “12 стульях”. Краснеют, но воруют у старушек капусту. Потому что не понимают, а как иначе.

Когда рыбы разбирают истории рапанов, они видят, что те щипцуют без ума и совести. Они видят, что рапаны относятся к партнерам так, будто те совсем неодушевленные предметы, или продолжение их желаний. Сами рыбы уже понимают, что субъект в идеале должен сам захотеть сближения, но как это сделать, не понимают. Поэтому они чаще всего ждуны, временами паровозы, потом опять ждуны.

И когда рыбы разбирают истории нерыб и особенно рыбаков, возникает коллапс.

Рыба видит, что партнеры нерыб хотят, но не видят, что нерыбы делают для этого.

И им это очень интересно.

Рыбы внимательно смотрят, пристально разглядывают и ищут, за какое место те тянут, как они ухватываются, куда они прицепляют этот свой чертов крючок, которым можно тянуть к себе. Крючок в представлении рыбы это те же щипцы, но незаметные, хитрые.

Рыбы смотрят во все глаза. Вот ровно как большинство участников теста смотрели вчера на Тимура и Риту в истории.

Они пытались понять, какими ходами они заставляют других двигаться им навстречу.

И что вы видели?

Либо отсутствие этих ходов в случае Риты, либо противоречивые ходы в случае Тимура, часть которых отталкивали, а не притягивали, и не только девушек, но и читателей. Вот так рыбаки.

Некоторые еще Марата рассматривали как вариант нерыбы или рыбака, и тогда получалось, что он сам по себе такой симпатичный, поэтому привлек девушек, а ходы его успехом не увенчались. Если не считать ходом голубую рубашку в цвет глаз. Рита его отвергла, а Марту он притянул, но не знал потом, как отвязаться.

Рыбацкие истории бывают разными. Мы привыкли рассматривать те рыбацкие истории, где динамика сближения активна. Это особенно касается историй хищников. Раз и влюбилась жертва и сама стремится к близости изо всех сил. У рыбаков и нерыб тоже такая динамика сближения часто, но иногда наоборот. Тянется это все месяцами, зреет в поле что-то, рыбак своими делами занимается, а в какой-то момент получает созревший плод. Как он это делал, не понятно, как и то, почему так долго. Почему бы не сделать то же самое быстрей с кем-то другим?

Так вот, друзья. Прогресса не будет, если вы кардинально не поменяете представление о цели.

Цель рыбалки – не динамика сближения.

Цель рыбалки – динамика СЗ.

Это разные вещи.

При высокой обоюдной значимости сближение почти неминуемо. Вот почему глядя на рыбацкие истории, мы и видим чаще всего активное сближение.

Но при всей схожести этих целей их разница принципиальна.

Пытаясь сделать целью сближение, вы превращаетесь в Штурмана и достаете щипцы.

Заниматься ростом своей СЗ – в границах. Щипцов не нужно.

Кажется, что ваша значимость где-то “в голове” у другого человека и это тоже мимо границ. Так думают те, кто не понимают, что поле не “в голове”, оно объективно. В голове у человека может быть что угодно. Могут быть иллюзии, могут быть фантазии, может быть даже бред. У человека без короны с нормальными границами в голове – реалистичная картина, отражение того, что есть в поле. А у человека в короне – картина искаженная, зыбкая, нестабильная, дорисованная этой короной то так, то сяк. Вот содержимое головы человека – его дело, и вне ваших границ, а содержимое общего поля, где есть ваша фигура, касается вас прямым образом. Это содержание объективно и вы влияете на него.

Если ваши поступки в границах, если у вас нет косяков и сливов, даже мелких, типа скалок и щипцов, то ваша фигура в этом общем поле будет расти. Вам не нужно думать, что в голове у человека, вам не нужно думать, как он сам для себя будет разбираться с этой вашей фигурой, наденет ли на нее колпачки, будет ли смотреть на нее из-под короны, все это не ваше дело. И шаги человека – вне ваших границ. А вот ваша фигура – в границах, ведь это ваша фигура и поле общее.

Бывает, что вы не общаетесь с человеком, не думаете о нем, даже не знаете его, и его фигуры в вашем поле нет. А ваша фигура в его поле есть и даже большая. Так бывает иногда. В этом случае общего поля у вас нет, ваша фигура в его поле не связана с вами, и вы не несете за нее никакой ответственности и не влияете на нее. Пусть он хоть женится на вашей фигуре в своих иллюзиях, вам это все равно. Но если поле общее, а так бывает, когда фигура человека есть и в вашем поле, когда вы взаимодействуете с человеком, то вы связаны со своей фигурой. Поле становится общим, когда вы оба отражаетесь в поле друг друга. Таким образом одно поле накладывается на другое и появляется общее. Про общее поле мы еще будем подробно говорить.

Так вот, в этом случае вы можете растить свою СЗ для этого человека.

Для роста СЗ всего два условия: 1)спонтанное внимание человека к вашей фигуре, 2)ваше поведение в границах.

Спонтанное внимание – это собственный интерес человека. Это бывает, когда вас объединяет какой-то общий интерес, когда ваша фигура оказывается связана с какой-то потребностью человека, входит в поле его интереса. Вот почему так сложно “знакомиться”. Подойти и предложить человеку обратить на себя внимание, когда ему нет до вас дела, когда вам нечего ему сказать и предложить, кроме “вот он я”. Хорошо, если ваш имидж таков, что человек обращает на вас взор и замирает от удовольствия. Но если ничего особенного в вас нет, и ОЗ ваша не выше, то подходя знакомиться, вы отрываете спонтанное внимание человека от чего-то и обращаете к себе, а вы для него – ноль. И получаются щипцы. Другое дело, если человек и сам скучал и искал, с кем бы познакомиться. Здесь щипцов не будет. Но ваша ОЗ должна входить в категорию тех, кого он имел в виду, когда хотел познакомиться.

При знакомстве выгодней создать прецедент, когда у второго возникла бы собственная потребность в контакте.

Некоторые рапаны считают, что “искать подход” – это манипуляция. На самом деле – это уважение к чужим личным границам. Вы бережно относитесь к чужому вниманию и времени, поэтому не пытаетесь просто так подвалить и занять собой эфир безо всякого повода, считая достаточным основанием свое хочу. Вы не прете напрямик как на свою собственную территорию. Вы пытаетесь обратить на себя внимание с уважением к чужому личному пространству, так, чтобы человеку это было или показалось приятным и полезным.

В этом случае (в случае дела или повода) первое условие будет выполняться, к вашей фигуре возникнет спонтанное внимание.

И дальше вы должны оправдать и приумножить запас этого спонтанного внимания, общаясь в границах.

И ваша значимость будет расти.

Почему Штурманы-рыбы чаще всего недовольны гендерными правилами? Гендерные правила определяют границы, то есть что вам можно, что нельзя, что желательно, что нежелательно. Штурман не хочет видеть границ, он хочет брать то, что ему понравилось. Приглянулся парень женщине-Штурману, она хочет подойти и заявить ему об этом. Парень обрадуется, если ОЗ этой женщины выше его, но в 100% случаев Штурманы выбирают того, кто им совсем не по ОЗ. Никогда еще ни один Штурман не выбрал кого-то с ОЗ намного меньше, чтобы взять за шкирку и осчастливить. Всегда этот кто-то лучше. Выбранный парень начинает пятиться от Штурмана, а она решает, что виной тому – гендерные правила, которые она нарушает своей активностью.

Гендерное правило можно нарушать, если у вас большой запас ОЗ или СЗ.

Нарушайте.

Гендерные правила необходимо соблюдать при прочих равных, чтобы иметь дополнительную территорию. А когда у вас территории и так завались, можете позволить себе нарушать гендерные правила.

Так очень красивая хрупкая женщина может нарядиться в мужской костюм. Она будет очаровательна и женственна. У нее такой большой запас женственности, что она может позволить себе нарушать правила.

Брутальный мужчина может надеть бусы, заплести косы, и даже накрасить глаза. Он будет похож на берсерка или пирата. У него такой большой запас брутальности, что женственности не появится.

При высокой СЗ женщина может занимать активную роль в сексе, инициировать секс, когда ей захочется. Мужчина будет счастлив, если запас ее СЗ достаточен.

При высокой СЗ мужчина может быть ленив и капризен в сексе, женщина будет рада возможности ублажать его.

И так далее. Нарушать правила можно при большом запасе красного поля. Это правила для кого-то, не для вас.

Можно сказать, что вы хозяин тут и правила устанавливаете сами.

Гендерные правила важны в начале отношений, когда СЗ близка к нулю или нестабильна. Они важны всегда, когда вы хотите растить СЗ. Гендерные рамки – это изначальный запас красного поля. У женщины есть запас красного поля, и точно такой же у мужчины, но в другой стороне. И если вы не видите гендерные рамки, вы прете туда, где у вас уже нет красного поля, но не используете то, что есть.

И то же самое касается всех остальных правил, не гендерных, а разных. Все они очень важны в начале, но чем выше СЗ, тем больше исключений можно себе позволить. Хотя если ваша цель – не соблюдать правила, вы далеко не уйдете. Если вы не любите правила, вы не любите и не видите границы.

Если хотите стать рыбаком, вы должны влюбиться во все, что касается правил, условий, ограничений. Сам принцип иерархии вы должны полюбить.

В этом случае растить СЗ вам будет просто и приятно.

Пока я не выложила тексты историй с теста, предлагаю участникам теста обсудить героев с точки зрения правил и границ.

Марта – рапан. Она нарушила много правил. Где-то косячила, где-то сливалась. Видите где?

Марат – рыба. Он старался держаться в рамках, но залезал за границы несколько раз. Где?

Тимур – нерыба. При видимой вольности он видел границы достаточно хорошо и действовал в них. Заметили?

Рита – рыбачка. Кажется, что она ничего не делала, но есть диалоги с ее участием и там видна рыбалка. Видна?

Очень важно обращать внимание не на динамику сближения и не думать, цель рыбака – делать шаги целеустремленней или провоцировать второго на активные шаги. Это цель рыбы. Или даже рапана.

Цель рыбака двигаться исключительно в красном поле, чтобы растить свою СЗ. Рыбак может делать шаги в обратном направлении от человека или вообще в сторону, если его красное поле – там. Главное, чтобы от этого росла его фигура, чтобы она становилась сильней и красивей. В общем поле становилась, объективно. Не в его “голове”.

Для рапана цель – не динамика реального сближения, а звон – слова и знаки. Вытянул слова, скопировал и разослал подругам как Рапунцель фотки с Ваней. Еще лучше, если подарок удалось вытянуть. Как та же Рапунцель же из Онегина в Париже.

Для рыбы цель – сближение, она почти не видит, как тянет это щипцами, а если видит, берет другие щипцы, но как вообще без щипцов, ей не ясно.

Для нерыбы цель – симпатия для сближения, нерыба еще немного рыба и симпатия без сближения ее не интересует.

А для рыбака цель – рост фигуры. А сближение он не только не штурманит, но и вообще никак не прогнозирует, не планирует, уважает волю другого. Он делает все свои шаги, иногда очень активные шаги, но все – ради роста фигуры. На этом его цель начинается и заканчивается. Вот почему рыбак никак почти не зависит от того, что делает второй. Фигура рыбака все равно растет.

Проанализируйте героев с этой точки зрения.