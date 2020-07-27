 

Группа Little Big извинилась перед победительницей «Евровидения» из Израиля

27.07.2020, 16:08, Новости дня

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Солист и лидер российской группы Little Big Илья Прусикин принес извинения победительнице Евровидения-2018 Нетте Барзилай за успех клипа на песню Uno.

В соцсети Instagram Прусикин опубликовал пост, в котором видно, что клип на песню Uno, с которой коллектив из Санкт-Петербурга должен был выступить на конкурсе в этом году, обогнал клип Toy финалистки 2018 года из Израиля.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin) 27 Июл 2020 в 2:15 PDT

«Прости», – написал Прусикин.

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Клип просмотрели более 134 млн раз.

Конкурс хотели провести в Роттердаме в мае 2020 года, но «Евровидение-2020» пришлось отменить из-за распространения коронавируса. При этом российская группа Little Big считалась одним из фаворитов.

Вместо конкурса в 2020 году организаторы устроили музыкальное онлайн-шоу «Европа зажигает свет».





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