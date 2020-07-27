 

Ученые из США опровергли гипотезу о влиянии COVID-19 на сердце

27.07.2020, 15:53, Разное

Ученые из США после проведения вскрытий людей, скончавшихся от коронавируса, смогли опровергнуть гипотезу о воздействии COVID-19 на сердце. Инфекция не вызывает типичного поражения сердечной мышцы, как считали раньше.
Благодаря результатам исследований удалось выявить странные изменения в сердцах больных COVID-19. Эти признаки поставили под сомнение представления специалистов о возможном развитии типичного миокардита при коронавирусе у инфицированных. Исследователи отметили, что гибель клеток в некоторых участках сердца является уникальной и противоречит данным о воспалении сердечной мышцы.

По словам Заура Шугушева из центра “РЖД-Медицина”, COVID-19 ведет к поражению капилляров сосудов не только легких и головного мозга, а также сердца. Эксперты из Штатов предположили, что кровеносные сосуды могли быть повреждены из-за слишком активной реакции иммунной системы организма.





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