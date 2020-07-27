В мире зафиксирована вспышка нового опасного коронавируса

27.07.2020, 15:48, Новости дня



Во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса, который опаснее и агрессивнее ранее известных, сообщил интернет-портал правительства Вьетнама.

В настоящий момент в Дананге зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней. В связи с ситуацией нового коронавируса власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тыс. туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, которые планировали отдых в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны, передает РИА «Новости».

Генконсульство РФ в Дананге сообщило, что у них нет информации о том, есть ли среди зараженных коронавирусом россияне.

«На данный момент росграждане по вопросу эвакуации не обращались», – сообщили в генконсульстве России.

В Дананге сейчас находятся единицы российских граждан, основное их количество сконцентрировано в южной части Вьетнама. Генконсульство также призвало россиян придерживаться требований властей Вьетнама.

«Просим всех российских граждан соблюдать максимальную осторожность и строго придерживаться требований вьетнамских властей в целях собственной безопасности и во избежание инцидентов», – говорится в сообщении генконсульства РФ в Дананге в Facebook.

Напомним, что ученые из Сингапура предупредили о появлении в ближайшее десятилетие еще одной коронавирусной инфекции, которая также будет передаваться от животных людям.

Нидерландские биологи заявили, что одно из антител, которое появляется в крови людей, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции, не подавляет вирус, а вызывает мощнейшие воспаления.