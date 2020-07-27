В РФ предложили повысить минимальную цену шампанского

27.07.2020, 15:48, Новости дня



Минфин РФ предложил повысить с 1 января 2021 года минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское со 164 до 169 рублей за 0,75 л.

«Установить: цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 руб. за 0,75 л готовой продукции», – говорится в документе проекта соответствующего приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в РФ с 1 января 2021 года. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 3%, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 433 рублей).