 

В РФ предложили повысить минимальную цену шампанского

27.07.2020, 15:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
Минфин РФ предложил повысить с 1 января 2021 года минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское со 164 до 169 рублей за 0,75 л.

«Установить: цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 руб. за 0,75 л готовой продукции», – говорится в документе проекта соответствующего приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в РФ с 1 января 2021 года. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 3%, до 446 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 433 рублей).





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Лукашенко пообещал россиянам: «Победим, выстоим»

20.07 / Олимпийского чемпиона Грузии по дзюдо ранили в пьяной драке

13.07 / Новый кроссовер DS 7 Crossback появился в России

26.06 / «Патриоты России» поддержали поправки в Конституцию

11.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

13.07 / Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 20%

30.06 / Политолог оценил вероятность смены формы правления на Украине

19.07 / Директор НКО – заявления о «сговоре» Корбина с Москвой — фейк, призванный отвлечь внимание от Джонсона

29.06 / Пожар в киевской многоэтажке ликвидировали

28.06 / Шмыгаль считает “умеренным” рост в Украине числа больных COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска