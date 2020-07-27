Звезда “Дома-2” Мария Петровская скоро станет мамой

27.07.2020, 15:43, Разное

Несколько лет назад Мария Петровская признавалась журналистам, что очень хочет создать семью. Стоило ей озвучить свое желание, как оно начало исполняться. Девушка повстречалась с бизнесменом Михаилом, от которого забеременела. Экс-участница “Дома-2” родит через несколько месяцев.

Петровская отметила, что сейчас у нее происходят перепады настроения, а также обострилось обоняние. Но токсикоза у Марии не было, поэтому девушка чувствует себя относительно хорошо.

Также звезда телестройки не огорчается, что набрала лишние килограммы. Даже во время беременности она следит за собой.

Петровская пока не хочет рассказывать, кто у нее родится – мальчик или девочка. Об этом она сообщила лишь избраннику, который, к слову, недавно сделал ей предложение. Как только появится на свет наследник, пара сыграет свадьбу.

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Публикация от Стилист Masha Petrovskaya (@maria_petrovskaya_beauty) 30 Июн 2020 в 12:43 PDT

Известно, что

экс-участница “Дома-2” владеет салоном красоты в центре Москвы. Она специалист по уходу за волосами. Однажды девушка организовывала мастер-класс для иностранцев.

Напомним, Мария Петровская покинула телестройку 15 лет назад. Тогда участниками были Алена Водонаева, Ольга Бузова и другие ныне известные личности.