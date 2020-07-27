Россия развернула в Крыму военные штабы, которые может использовать в “активной фазе боевых действий”

27.07.2020, 15:42, Новости дня

Россия развернула в оккупированном Крыму военные штабы, которые может использовать в “активной фазе боевых действий”. Об этом “Крым.Реалии” заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По его мнению, в боевые действия могут перерасти любые военные учения, которые РФ проводит том числе и на аннексированном украинском полуострове.

“Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже начало агрессии”, – отметил Кривонос.

В то же время он подчеркнул, что Украина готова к любым вызовам.

“Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию”, – сказал представитель СНБО.

При этом он уточнил, что в случае агрессии Украине следует рассчитывать преимущественно на собственные силы.

“Мы четко должны понимать, что мы одни на поле и у нас не так много стран, которые нас поддерживают. Нас поддерживают страны Балтии, Польша, потому что они понимают угрозу, исходящую со стороны России, и они понимают, что мы сейчас для них союзники… Нас поддерживает Великобритания, которая понимает такую угрозу со стороны России, нас поддерживают Соединенные Штаты, нас поддерживает Канада, нас поддерживает Япония. Другие страны Европы играют под дудку России”, – резюмировал Кривонос.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.