 

В Харькове в колодце задохнулись четверо сотрудников водоканала

27.07.2020, 15:42, Новости дня

Днем 27 июля в Харькове погибли четверо сотрудников коммунального предприятия “Харьковводоканал”, сообщает телеканал “UA:Харків”.

На сайте облуправления Национальной полиции сказано, что трое мужчин и одна женщина погибли во время выполнения ремонтных работ на проспекте Гагарина.

“По предварительным данным, рабочие спустились в иловый колодец без средств защиты”, – заявили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В мире число жертв COVID-19 превысило 500 тыс.

23.07 / Лукашенко пригрозил выдворением иностранным журналистам

28.06 / Россия грандиозно отметила 75-ю годовщину Победы

24.06 / У сотрудника Чернобыльской АЭС подтвержден COVID-19

25.07 / Турция назвала враждебным траур Греции после мусульманской молитвы в Айя-Софии

22.07 / Эстонские учёные изобрели дешёвый способ очистки питьевой воды — электродами

25.07 / Строительство «Северного потока – 2» затормозилось по необычной причине

01.07 / ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах

15.07 / Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

20.07 / Еврокомиссия и BBC выделили на поддержку иноагентов 56 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска