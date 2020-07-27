В Харькове в колодце задохнулись четверо сотрудников водоканала

27.07.2020, 15:42, Новости дня

Днем 27 июля в Харькове погибли четверо сотрудников коммунального предприятия “Харьковводоканал”, сообщает телеканал “UA:Харків”.

На сайте облуправления Национальной полиции сказано, что трое мужчин и одна женщина погибли во время выполнения ремонтных работ на проспекте Гагарина.

“По предварительным данным, рабочие спустились в иловый колодец без средств защиты”, – заявили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.