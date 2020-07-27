 

Республиканцы в Сенате представят пакет помощи в связи с COVID-19

27.07.2020, 15:35, Новости дня

Ожидается, что республиканские сенаторы в понедельник представят законопроект о помощи в связи с коронавирусом стоимостью 1 триллион долларов. Это произойдет за несколько дней до истечения срока действия федеральных выплат по безработице для миллионов американцев.

После нескольких дней переговоров с республиканцами на Капитолийском холме глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз и министр финансов Стивен Мнучин заявили в воскресенье, что пакет включает продление выплат по безработице, но на уровне 70 процентов от зарплаты, которую человек получал до увольнения.

Пособия, срок выплаты которых истекает в пятницу, были частью предыдущего законопроекта о помощи в связи с коронавирусом и составляли 600 долларов в неделю в дополнение к пособиям, которые выплачивали штаты.

Республиканцы были недовольны тем, что сохранение выплат на текущем уровне означало бы, что некоторые люди, с учетом федеральных пособий и пособий штатов, получали бы больше денег, чем когда у них была работа.

Демократы возражали, что, учитывая продолжение эпидемии в стране, многие люди не чувствуют себя в безопасности, возвращаясь к работе.

Республиканцы контролируют Сенат, но демократы имеют большинство в Палате представителей, что означает, что принятие пакета помощи невозможно без договоренностей лидеров двух палат Конгресса.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл выразил надежду, что соглашение может быть достигнуто в ближайшие две-три недели.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье заявила, что республиканцы «дезорганизованы, и из-за этой задержки страдают американские семьи».

Мидоуз и Мнучин заявили, что для того, чтобы выплата пособий по безработице не прерывалась, можно принять небольшой законопроект, посвященный тем элементам первоначального пакета помощи, которые истекают в ближайшее время.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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