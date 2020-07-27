Расчленивший жену петербуржец раскаялся в содеянном

27.07.2020, 15:30, Новости дня



Следственный комитет опубликовал видео с задержанным за убийство и расчленение супруги жителем Санкт-Петербурга. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Мне очень сейчас тяжело, и мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. Мне жаль за то, что вот я натворил», – сказал подозреваемый на видео, которое появилось на Рен ТВ.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 27 июля в одном из домов на проспекте Художников.

По предварительной версии, 29-летний мужчина во время ссоры напал с топором на 24-летнюю жену. Подозреваемый нанес своей жертве не менее трех ударов по голове. Убедившись, что девушка скончалась, муж отрубил ей голову и конечности. Ноги и руки он спрятал в чемодан, а туловище выбросил на улицу. Задержанный признался, что хотел избавиться от останков.