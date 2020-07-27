Роспотребнадзор оценил ситуацию на курортах Краснодарского края

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27.07.2020, 15:30, Новости дня

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Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции на российских курортах Черноморско-Азовского побережья стабильная, вспышек заболевания не фиксируется, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Эпидситуация в Краснодарском крае и, в частности, на Черноморском побережье в настоящее время стабильная. До всех организаций, в том числе занятых в курортном бизнесе, доведены рекомендации Роспотребнадзора», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что среди отдыхающих на Черноморско-Азовском побережье края вспышек инфекционной заболеваемости не регистрировалось.

«Соблюдение масочного режима контролируется органами местного самоуправления», – добавили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, все курортные организации работают в штатном режиме.

Местное отделение ведомства регулярно проводит лабораторный контроль качества морской воды на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. «Исследовано порядка 4 тыс. проб. Морская вода в настоящее время соответствует санитарным нормам для рекреации», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, представители Роспотребнадзора провели инспекцию в Абхазии, по итогам которой признали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.





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