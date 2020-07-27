Экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас тайно вышла замуж за его тезку

27.07.2020, 15:25, Разное

Чуть меньше года назад бывшая возлюбленная принца Гарри, с которой он был вместе три года, – актриса и модель Крессида Бонас – объявила о помолвке с геодезистом и агентом по недвижимости Гарри Уэнтвортом-Стэнли. А сегодня стало известно, что в эти выходные пара сыграла тайную скромную церемонию в поместье Гарри. На ней присутствовали лишь их близкие родственники, в частности брат Крессиды – Джейкоби, который разместил в Instagram-историях видео, как молодожены “удаляются в закат” на лошадях под песню Луи Армстронга What A Wonderful World. На снимке из ролика видно, что Крессида одета в белое платье, Гарри – в деловой костюм, а также обращает на себя внимание подпись “Мистер и миссис”.

Крессида Бонас и Гарри Уэнтвортом-Стэнли

По-видимому, Крессида решила последовать примеру своей близкой подруги – принцессы Беатрис. Внучка Елизаветы II чуть больше недели назад сыграла также тайную свадьбу в Виндзоре, о которой СМИ узнали уже постфактум.

С Гарри Уэнтвортом-Стэнли Крессида познакомилась во время учебы в университете, тогда же они сходили на свое первое свидание, но из этого ничего не вышло. Кроме того, Гарри по работе переехал на некоторое время в Аргентину, а Крессида закрутила роман с принцем Гарри. Попробовать снова молодые люди решили в 2017 году. Прошлым летом пара объявила о помолвке, а в этом году Крессида рассказывала в интервью ES Magazine о планах на свадьбу:

Я бы не хотела грандиозной свадьбы, это не про нас. Мы не совсем традиционные в этом плане люди, хотя Гарри сделал мне предложение самым традиционным образом. И платье-безе я тоже не хочу. Девушки красиво в них смотрятся, но насчет себя я очень сомневаюсь.