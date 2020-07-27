 

Стало известно о романе Григорьева-Апполонова с 20-летней брюнеткой

27.07.2020, 15:23, Разное

Телеканал “МУЗ-ТВ” представил документальный фильм об Андрее Григорьеве-Апполонове, в котором рассказывается о творческом пути артиста и его личной жизни. Поклонники узнали, что певцу пришлось непросто после разрыва с Марией Зубковой. Он очень переживал, рассказали друзья рыжего из “Иванушек”.

Но теперь в его жизни, кажется, все идет к лучшему. Зубкова знает, что сейчас ее бывший муж встречается с некой брюнеткой. Экс-супруга даже уговаривала Андрея познакомить ее с новой возлюбленной. Мария хотела подсказать певцу “что и как правильно делать”.

Продюсер группы “Иванушки International” Игорь Матвиенко добавил, что этой девушке около 20 лет. Это говорит об отличной физической форме Григорьева-Апполонова, считает он.

Сам артист никаких подробностей не раскрывает. Он лишь рассказал, что однажды летел в самолете с 50-летним мужчиной, который расстался с супругой после 30 лет совместной жизни и женился на молодой девушке. Андрей признался, что хочет точно так же: “Я ему завидовал”.

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Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag) 24 Июл 2020 в 7:11 PDT

Напомним, недавно Андрей Григорьев-Апполонов отметил юбилей в кругу друзей и коллег. Вечеринку посетили несколько сотен человек, в том числе Ольга Бузова, которая показала “неестественного” солиста “Иванушек”.





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