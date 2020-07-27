Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

27.07.2020, 15:20, Разное

Бывшие журналисты «Ведомостей», покинувшие газету после смены руководства, объявили о запуске нового онлайн-проекта VTimes.

Планируется, что СМИ, которое будет освещать не только традиционные для «Ведомостей» темы, но и такие новые, как, например, здоровье, экология и ответственное потребление, начнет работу осенью 2020 года. Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр станет советником проекта, а зарабатывать издание будет за счет краудфандинга и рекламы.

«Отказ новых руководителей „Ведомостей“ от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что РФ как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится в заявлении журналистов.

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Конфликт в редакции «Ведомостей» начался весной, когда стала обсуждаться продажа издания. И. о. главреда стал Андрей Шмаров, который в том числе запрещал журналистам издания публиковать любые тексты на основе опросов «Левада-центра» и критиковать поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Он также обязал согласовывать с ним материалы, за исключением рекламы и новостей.

Иван Еремин, ставший владельцем «Ведомостей» в конце мая, решил оставить Шмарова на посту, несмотря на его конфликт с редакцией. Из-за происходящего из издания уволились пять заместителей главреда.