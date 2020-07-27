Слух грызунам восстановил прототип оптического слухового аппарата

27.07.2020, 15:17, Новости дня

Немецкие ученые разработали на основе светодиодов безопасный оптический имплант, который смог частично восстановить слух у глухих грызунов.

Созданное устройство обеспечивает более точную передачу звука по сравнению с электрическими аналогами. Ученые обнаружили, что протезы, компенсирующие потерю слуха, можно улучшить при помощи генетической модификации нервных клеток в ухе человека. Такой способ поможет им реагировать на свет, а не на электричество.

Добиться большей точности передачи сигнала слуховым нервам, чем у тех имплантов, которые основаны на электричестве, позволяет оптическая конструкция. Кохлеарный имплант способен восстановить слух с помощью электрической стимуляции нервных клеток, не влияя на волосковые клетки.