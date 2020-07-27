Объявлена цена на новый седан Kia K5 для России

27.07.2020, 15:17, Новости дня

Компания Kia рассекретила комплектации и стоимость нового седана Kia K5, который выступает в качестве преемника устаревшего седана Optima.

Вместе с тем серийное производство данного автомобиля уже стартовало в Калининграде. Следует отметить, что первый выход на российский рынок состоится уже в следующем месяце. Покупатели смогут выбрать автомобиль одновременно в семи комплектациях. Средняя версия с Stile появится с 2,5-литровым мотором с мощностью 194 л.с. при цене 1,98 млн рублей.

Кроме того, разница в цене с предшествующей генерацией седана составит от 135 тысяч рублей. Производитель пока умалчивает стоимость остальных версий. Напомним, актуальное поколение Optima 2019 и 2020 доступно на российском рынке по цене 1,36 млн рублей в базовом исполнении.