Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

27.07.2020, 15:08, Новости дня



МИД РФ оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.

«В МИД оперативно отреагировали на наше обращение – в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», – сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Президент Владимир Путин, комментируя флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов в Москве, заявил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает».