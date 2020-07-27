 

Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

27.07.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
МИД РФ оперативно отреагировал на обращение по поводу флагов ЛГБТ у посольств США, Великобритании и Канады в Москве и направил в адрес представительств соответствующие ноты протеста, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.

«В МИД оперативно отреагировали на наше обращение – в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», – сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Президент Владимир Путин, комментируя флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов в Москве, заявил, что «они показали кое-что по поводу того, кто там работает». 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

01.07 / Сенат включил санкции против “Северного потока – 2” в проект оборонного бюджета США

26.07 / Камера показала подводную часть парада в Санкт-Петербурге

02.07 / Признаны недействительными результаты голосования на одном из участков Москвы

24.06 / Первый “золотой паспорт” Черногории выдали россиянину

29.06 / Взрыв прогремел в доме на северо-востоке Москвы

25.06 / В Херсоне активист напал на журналиста, освещавшего вырубку деревьев

02.07 / Во Франции жандармы “поймали” плюшевую пантеру, “разгуливающую” по берегу реки

24.07 / Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

04.07 / Трамп диагностировал у американцев симптомы “левацкой революции”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска