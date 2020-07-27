Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии

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27.07.2020, 15:08, Новости дня

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Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией с 23 по 27 июля в Абхазии, признали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщили в пресс-службе минздрава Абхазии.

«Начальник сочинского противочумного отделения Федерального казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидобстановка в Абхазии благополучная, и это во многом благодаря своевременно принятым мерам», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 21 июня президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому в связи с коронавирусом продлены ограничения по пересечению границ республики с Россией.

Абхазия собиралась открыть границы для организованных групп россиян с 15 июля, а с 1 августа планировалось разрешить въезд самостоятельных туристов из России.





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