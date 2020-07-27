 

Число погибших при съезде машины в оросительный канал под Волгоградом выросло до восьми

27.07.2020, 14:54, Новости дня

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Число погибших при съезде автомобиля в оросительный канал в Волгоградской области выросло до восьми человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Осмотр салона показал наличие восьми тел – шесть женщин и двое мужчин», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что автомобиль с пятью погибшими внутри обнаружили в оросительном канале в Волгоградской области.





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