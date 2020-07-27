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27.07.2020, 14:53, Разное

В Сети появилось видео с прототипом истребителя шестого поколения «Буря». Так, стало известно, что проморолик в Twitter разместили Королевские военно-воздушные силы Великобритании.
Государственный секретарь по делам обороны объявил 7 партнёров в разных отраслях, демонстрирующих передовые системы боевой авиации. Предусматривалось, что главным создателем самолёта выступит британская компания BAE Systems. Полная сумма расходов на данный проект составит примерно 2,4 миллиарда долларов.

Вместе с тем стало известно, что специалисты уже дали название летательному аппарату. Так, «Tempest» с английского переводится как «Буря». В первый раз информация об истребителе появилась два года назад. Тогда планировалось, что создание аппарата займёт около 12 лет. Специалисты оборудуют истребитель гиперзвуковыми ракетами. В данный промежуток времени военно-вооружённые силы Великобритании имеют в распоряжении истребители четвертого поколения под названием «Тайфун». Тем не менее, им на замену придёт «Буря» в качестве более автономного и цифровизационного самолета. Об этом пишет ПолитЭксперт.





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