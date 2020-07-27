 

Песков посоветовал перепроверять любую неофициальную информацию

27.07.2020, 14:53, Новости дня

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В современном мире следует критично относиться к любой неофициальной информации, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы живем в такое время, когда надо просто прекратить после первого прочтения верить информации, особенно по наиболее горячим и актуальным темам», – сказал он в ответ на вопрос о способах борьбы с фейками.

По его словам, «всегда нужно сохранять трезвость ума». «Нужно пытаться найти подтверждение этой информации в других альтернативных источниках. Принимать на веру с первого взгляда сейчас, к сожалению, уже нельзя ничего, кроме официальных источников, естественно. Если это неофициальные источники – все нужно подвергать сомнению и перепроверке», – добавил Песков, передает ТАСС.





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