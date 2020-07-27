Скандалы: Владельцу птицефабрики дали полтора месяца

27.07.2020, 14:50, Разное

Как Ильшат Тукаев сумел реструктуризировать долг в размере 1,5 млрд

Основной собственник самарского ООО «Тимашевская птицефабрика» ленинигорский предприниматель Ильшат Тукаев до 5 сентября текущего года обязан выплатить Сбербанку около 1,5 млрд руб. Информация об этом содержится в определении арбитражного суда о введении в отношении господина Тукаева процедуры реструктуризации долгов. Деньги ранее выдавались в качестве кредитов ООО «Племрепродукт», по которым Ильшат Тукаев, а также «Тимашевская птицефабрика» выступали поручителями. Птицефабрике кредиторы также предъявили иск о банкротстве. По мнению юристов, его перспективы зависят от того, сможет ли бизнесмен погасить задолженность.

Арбитражный суд Республики Татарстан реструктуризировал долг владельца «Тимашевской птицефабрики» Ильшата Тукаева. Задолженность должна быть погашена до 5 сентября 2020 года. С иском о банкротстве предпринимателя в суд обратился Сбербанк. Сумма требований составила около 1,5 млрд руб. Деньги выдавались подконтрольному Ильшату Тукаеву ООО «Племрепродукт» в 2015 году на строительство птицефабрики в пос. Прогресс Бугульминского района Татарстана. Сейчас общество находится в процедуре банкротства. Птицеводческий комплекс открылся в 2016 году. Как сообщали СМИ в республике, общий объем инвестиций превысил 6 млрд руб. Выход на полную мощность планировался в конце 2018 года, однако комплекс начал испытывать финансовые сложности. Сейчас общество находится в процедуре банкротства. Господин Тукашев и его самарский актив выступали поручителями по кредитным договорам компании. В качестве залога банк получил 99,9% доли в уставном капитале «Племрепродукта» и производственный комплекс «Тимашевской птицефабрики». В дело о несостоятельности бизнесмена пытается вступить Россельхозбанк с суммой требования около 1 млрд руб. Рассмотрение заявления назначено на сентябрь.

В конце 2019 года Россельхозбанк потребовал начать процедуру банкротства самарского предприятия из-за долга в размере 933 млн руб. На рассмотрении суда находится заявление Сбербанка о включении в реестр кредиторов фабрики с суммой требования в размере 1,5 млрд руб. Господин Тукаев выступал инвестором «Тимашевской птицефабрики». В 2011 году после масштабной реконструкции за счет предпринимателя предприятие вновь заработало. Организация выпускает охлажденное куриное мясо под торговой маркой «Самарский бройлер».

ООО «Тимашевская птицефабрика» зарегистрировано в 2009 году в Самарской области. Владельцами компании являются Ильшат Тукаев (87,50%) и Рафаэль Фаизов (12,50%). Руководит организацией Анатолий Козловский. В прошлом году выручка предприятия превысила 2,4 млрд руб., впервые компания получила убыток — он составил 113 млн руб. Как указано на сайте птицефабрики, проект рассчитан на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год. «Тимашевская птицефабрика» — последнее действующее предприятие подобного рода в регионе.

Как ранее поясняли „Ъ“ на птицефабрике, предприятие не намерено банкротиться и рассчитывает заключить с банками мировое соглашение. Помимо «Тимашевской птицефабрики» в процедуре банкротства находятся другие подконтрольные Ильшату Тукаеву организации — ООО «Репродукт» и ООО «Ортэкс», специализирующееся на строительстве. Финансовые претензии банкиров к компаниям тоже связаны с кредитами «Племрепродукта». В собственности бизнесмена из Татарстана находятся еще две компании, избежавшие проблем с кредиторами: лениногорское ООО «Ортэкс-­М» и самарское ООО «Холдинг „Самарский бройлер“».

Как поясняют юристы, реструктуризация долгов Ильшата Тукаева может положительно повлиять на рассмотрение дела о несостоятельности птицефабрики. «Если на дату заседания арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании птицефабрики банкротом требование кредитора-­заявителя будет удовлетворено господином Тукаевым, то суд вынесет определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве»,— говорит партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Даханаго Нагоева. Однако юрист отмечает, что учитывая размер задолженности, такой исход маловероятен.

Сабрина Самедова