Раскрыта личность защитника Дегтярева от провокатора

27.07.2020, 14:48, Новости дня



Мужчина, который на встрече врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с местными жителями защитил его от провокатора по прозвищу Фредди, оказался коренным жителем.

Конфликт произошел около дома правительства Хабаровского края. Провокатор Валентин по прозвищу Фредди пытался оскорбить врио губернатора Михаила Дегтярева на встрече с местными жителями. На защиту чиновника встал протестующий, это переросло в потасовку. Позже появились слухи, что поддержавший Дегтярева – приезжий сотрудник спецслужб.

Однако, как информирует Ura.ru, защитником врио губернатора оказался детский тренер и бизнесмен, который с рождения проживает в Хабаровском крае. 45-летний Михаил снял видеоролик, в котором развеял слухи о том, что является приезжим сотрудником ФСБ.

«Зовут меня Михаил, я детский инструктор по каратэ. Всю жизнь живу здесь. Мой отец – ветеран каратэ. Это моя общественная деятельность. А вообще я мелкий предприниматель, на жизнь я зарабатываю сам», – объяснил хабаровчанин.

Михаил сообщил, что родился в Амурске и прожил там до 23 лет, потом переехал в Хабаровск. Прадедушка Михаила – Елпидифор Титов, известный краевед на Дальнем Востоке. По словам тренера, его род живет в Хабаровском крае «лет 100».

Также Михаил объяснил свое появление на встрече с Дегтяревым и дальнейший конфликт. По его словам, он шел вечером по центру Хабаровска, увидел небольшую толпу и «парня в шляпе» (это был провокатор Фредди).

«Вчера дождался, когда выйдет Дегтярев, любопытно же, что скажет. А тут этот Фредди. … Ухо резануло, что он говорил. … Меня назвали фээсбэшником, и все эти вещи некрасивые, — рассказал мужчина.

Жители Хабаровского края также подтвердили, что Михаил живёт в регионе. А Фредди они назвали провокатором и фриком.

Напомним, в воскресенье врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала и заверил, что «Москва слышит всех».

В начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.