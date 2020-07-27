 

Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве

27.07.2020, 14:48, Новости дня

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Бывшему замминистра образования Марине Лукашевич и ее предполагаемому сообщнику, экс-начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову, предъявили обвинение в крупном мошенничестве, сообщил адвокат Попова Виталий Басов.

«Моему подзащитному и Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вину они оба не признают», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

По данным правоохранителей, в 2016 году Лукашевич, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки России, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Сама Лукашевич отрицает вину.  





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