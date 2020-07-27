Видеосервис More.tv заступился за обвиненный в пропаганде ЛГБТ и феминизма сериал “Чики”

27.07.2020, 14:43, Разное

Премьера ленты состоялась в начале июня. Сериал “Чики”

опубликован на платформе More.tv.

Проект стал одним из самых популярных по

запросам и просмотрам в интернете за последний месяц.

На теленовеллу обратила внимание Ольга Баранец – руководитель

организации “Общественный уполномоченный по защите семьи”. Глава объединения

направила жалобу в МВД, обвинив руководство More.tv в пропаганде феминизма и нетрадиционных

интимных отношений.

В своем заявлении Баранец подчеркнула, что в сериале “Чики”

делается акцент на гомосексуальной ориентации несовершеннолетнего ребенка одной

из главных героинь. Как заметил руководитель общественной организации, в

теленовелле демонстрируется одобрительное отношение родительницы к поведению

мальчика. Также глава объединения пришла к выводу, что мужчины в ленте

изображены однобоко: либо преступниками, либо безвольными личностями.

Видеосервис More.tv

прокомментировал обвинения в официальном инстаграм-аккаунте. Представители

платформы подчеркивают, что сериал “Чики” имеет ограничение по возрасту 18+.

В ленте поднимаются насущные темы – социальное насилие и необходимость

корректировки социальных ролей. Лента акцентирует внимание на важности

семейного воспитания и значимой роли отцов в развитии детей.

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Публикация от more ближе, чем кажется (@itsmore.tv) 26 Июл 2020 в 2:49 PDT