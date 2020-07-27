Видеосервис More.tv заступился за обвиненный в пропаганде ЛГБТ и феминизма сериал “Чики”
27.07.2020, 14:43, Разное
Премьера ленты состоялась в начале июня. Сериал “Чики”
опубликован на платформе More.tv.
Проект стал одним из самых популярных по
запросам и просмотрам в интернете за последний месяц.
На теленовеллу обратила внимание Ольга Баранец – руководитель
организации “Общественный уполномоченный по защите семьи”. Глава объединения
направила жалобу в МВД, обвинив руководство More.tv в пропаганде феминизма и нетрадиционных
интимных отношений.
В своем заявлении Баранец подчеркнула, что в сериале “Чики”
делается акцент на гомосексуальной ориентации несовершеннолетнего ребенка одной
из главных героинь. Как заметил руководитель общественной организации, в
теленовелле демонстрируется одобрительное отношение родительницы к поведению
мальчика. Также глава объединения пришла к выводу, что мужчины в ленте
изображены однобоко: либо преступниками, либо безвольными личностями.
Видеосервис More.tv
прокомментировал обвинения в официальном инстаграм-аккаунте. Представители
платформы подчеркивают, что сериал “Чики” имеет ограничение по возрасту 18+.
В ленте поднимаются насущные темы – социальное насилие и необходимость
корректировки социальных ролей. Лента акцентирует внимание на важности
семейного воспитания и значимой роли отцов в развитии детей.
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