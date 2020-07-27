“Знаем цену перемириям”. Силы ООС будут расценивать как наступление любой обстрел боевиков

27.07.2020, 14:32, Новости дня

Украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников. Решение об ответном огне будут принимать командиры на линии столкновения. Об этом на брифинге 27 июля заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает hromadske.

“Запрета на открытие ответного огня нет. Контролировать [режим перемирия] будут командиры. А общий контроль будет осуществлять миссия ОБСЕ. Если будет угроза, есть комбат на месте, командир роты, командир отделения – они будут принимать решение на открытие огня”, – отметил он.

На уточняющий вопрос hromadske, нет ли в этом противоречия с заявлением ОБСЕ о том, что открывать огонь можно будет только в ответ на наступательную операцию противника, командующий заявил, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны боевиков, который представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащих сил ООС.

“Мы знаем цену “хлебному”, “школьному” и многим другим объявленным прекращениям огня. Хочу заверить всех, мы действительно хотим мира, однако пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается как слабость. Мы всегда готовы к адекватному отпору врагу”, – цитирует Кравченко пресс-служба Министерства обороны Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года стало известно, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полночь. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности.