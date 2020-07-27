 

“Знаем цену перемириям”. Силы ООС будут расценивать как наступление любой обстрел боевиков

27.07.2020, 14:32, Новости дня

Украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников. Решение об ответном огне будут принимать командиры на линии столкновения. Об этом на брифинге 27 июля заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, сообщает hromadske.

“Запрета на открытие ответного огня нет. Контролировать [режим перемирия] будут командиры. А общий контроль будет осуществлять миссия ОБСЕ. Если будет угроза, есть комбат на месте, командир роты, командир отделения – они будут принимать решение на открытие огня”, – отметил он.

На уточняющий вопрос hromadske, нет ли в этом противоречия с заявлением ОБСЕ о том, что открывать огонь можно будет только в ответ на наступательную операцию противника, командующий заявил, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны боевиков, который представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащих сил ООС.

“Мы знаем цену “хлебному”, “школьному” и многим другим объявленным прекращениям огня. Хочу заверить всех, мы действительно хотим мира, однако пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается как слабость. Мы всегда готовы к адекватному отпору врагу”, – цитирует Кравченко пресс-служба Министерства обороны Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года стало известно, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полночь. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Путешествия по Европе – быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

21.07 / ЛДПР решила изменить позицию по проекту о многодневном голосовании

15.07 / Комитет ВР внес изменения в законопроект про образование новых районов

16.07 / Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой Нацбанка Украины

08.07 / Захарова прокомментировала сообщения о переходе на должность посла

01.07 / “Шаг к ревизии Майдана”. Кокс и Квасьневский обнародовали совместное заявление в связи с судом над Порошенко

20.07 / В мире: Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных

21.07 / Стало известно новое место работы уволившегося с Первого канала Шепелева

03.07 / Подполковник СБУ причастен к вымогательству $250 тыс. в деле о смерти народного депутата – Офис генпрокурора

30.06 / Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска