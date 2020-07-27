Песков заявил, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

27.07.2020, 14:32, Новости дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом прекращения огня на Донбассе. Об этом 27 июля сообщает ТАСС.

По словам Пескова, РФ “не является участником конфликта” на востоке Украины.

Также он отметил, что договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе в Кремле считают “важным шагом к разрядке напряженности”.

22 июля 2020 года стало известно, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полночь. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.