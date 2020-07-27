Эксперты дали прогноз о будущем туризма после пандемии

27.07.2020, 14:30, Новости дня



АНО «Россия – страна возможностей» и конкурс «Мастера гостеприимства» провели опрос среди более пятисот специалистов туристической отрасли страны. Они оценили, как распространение коронавируса повлияло на внутренний туризм, в каком состоянии сейчас находится рынок и какие тенденции ждут россиян в сфере гостеприимства.

Большинство экспертов (62%) уверены, что туристическую сферу ждут цифровизация и уход от личных контактов – покупка туров через приложения, онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы. Также специалисты ожидают, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться «зеленый», экологический туризм (63%) и инфраструктура для самостоятельных путешествий, в том числе автомобильных (69%). Каждый второй респондент предполагает, что пожилые люди будут путешествовать значительно реже из-за опасений за свое здоровье, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Половина участников опроса отметили, что сейчас работы в их регионе по-прежнему практически нет. В то же время 22% сообщили, что туристов этим летом стало заметно больше. Так отвечали в основном в Южном федеральном округе – по всей видимости, это связано с открытием курортов Краснодарского края и Крыма. В других регионах по-прежнему сохраняется спад турпотока», – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Тем не менее, 83% руководителей в сфере туризма сказали, что им не пришлось увольнять сотрудников из-за пандемии. Из них 18% сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки, 15% для выплаты зарплаты работникам использовали собственные средства, столько же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 29% сократили зарплаты, еще 6% перепрофилировали бизнес, продолжив работать с той же командой.

Если говорить о сферах туризма, наиболее сильно пострадавшими в результате пандемии, то к ним большинство респондентов отнесли следующие: туроператорская и турагентская деятельность, гостиничный бизнес, общественное питание и организация детского отдыха.

В предложенных государством мерах поддержки заинтересована примерно половина опрошенных – 28% уже их использует, 18% планируют начать. Еще 8% сообщили, что у них нет в этом необходимости, 16% – только собираются изучить этот вопрос. 30% сказали, что у них нет возможности воспользоваться предложенными мерами поддержки.

Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. «Для поддержки интересных российских турпроектов и продвижения талантливых специалистов отрасли мы проводим конкурс «Мастера гостеприимства». Первый сезон проекта собрал более 20 тысяч участников – инициативных, заинтересованных, ярких людей со всей России. Это также говорит о больших перспективах развития внутреннего туризма. Радует, что конкурс перерос формат простого кадрового или проектного отбора. Команда проекта во время самоизоляции организовывала обучающие вебинары, стала инициаторами масштабной акции «Экскурсии Великой Победы» к 9 мая, собирает и публикуют интерактивные путешествия по регионам России, а сейчас организовала крупномасштабное экспертное исследование. В сложное для отрасли время важно, чтобы профессиональное сообщество поддерживало друг друга и создавало новые форматы взаимодействия и привлечения туристов в регионы», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В ходе опроса также выяснилось, что 38% специалистов индустрии опасаются, что в ближайшее время жители РФ будут экономить на отпуске. Еще 8% считают, что туристы станут путешествовать реже из-за того, что будут бояться заражения. Лишь 2% верят, что внутренние путешествия станут доступнее по цене.

Большинство сотрудников туристического сектора стараются сделать путешествия безопаснее – 46% обеспечивают туристов дополнительными средствами защиты, 28% временно сократили количество клиентов, 7% тестируют путешественников на коронавирус. Только пятая часть работает, как и раньше.

Интересно, что лишь 2% сотрудников сферы гостеприимства считают, что внутренний туризм в РФ соответствует всем мировым стандартам сервиса и разнообразия турпродуктов. Большая часть респондентов (58%) высказали мнение, что в нашей стране пока недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг. По мнению участников исследования, исправить ситуацию может Национальный проект по поддержке внутреннего туризма – о его необходимости заявили 95% респондентов. Они считают, что профильный нацпроект поможет развитию отрасли, продвижению регионов, обратит внимание на проблемы внутреннего туризма.

Опрос проводился с 10 по 22 июля 2020 года среди 576 представителей индустрии туризма и гостеприимства, в том числе среди участников конкурса «Мастера гостеприимства». В исследовании приняли участие представители всех федеральных округов и сфер туризма – гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности, туроператоры, логисты, сотрудники event-менеджмента, а также экскурсоводческой, музейной и переводческой деятельности и др.

Напомним, РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.