Эксперт объяснил положительное отношение россиян к Лукашенко

27.07.2020, 14:30, Новости дня



«Люди считают, что средства, выделяемые Россией, не уходят на яхты, особняки для Лукашенко, а тратятся на население», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя результаты опроса ВЦИОМ о том, что более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Россияне видят, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержку со стороны РФ белорусской экономике использует для поддержания нормального уровня жизни населения и сохранения промышленной инфраструктуры. Людям это нравится», — убежден заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Люди считают, продолжил эксперт, что средства, выделяемые Россией не пропадают зря, не уходят на яхты, особняки для Лукашенко лично и его узкого окружения, а тратятся на всех жителей Белоруссии.

«Люди видят в резкости со стороны главы Белоруссии и попытках шантажа нашей страны цель получить еще больше преференций для народа, а потому прощают ему частые резкие и не всегда справедливые слова в адрес России», — заключил собеседник.

Ранее по результатам опроса ВЦИОМ стало известно о том, что более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему противники Лукашенко бегут от него в Москву.



