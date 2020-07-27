Иран перевез макет американского авианосца к устью Персидского залива

27.07.2020, 14:25, Новости дня

ДУБАЙ – Иран переместил макет американского авианосца в стратегический Ормузский пролив, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Это позволяет предположить, что макет будет использован в качестве мишени в военных учениях в судоходном канале, имеющем огромное значение для мирового экспорта нефти.

Использование муляжей американских кораблей стало эпизодическим элементом подготовки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его военно-морских сил. Так, в 2015 году иранские ракеты поразили макет авианосца класса «Нимиц».

Тегеран, выступающий против присутствия американского и других западных военных флотов в Персидском заливе, часто проводит военно-морские учения в стратегическом проливе, через который проходит около 30 процентов всей нефти и нефтепродуктов, доставляемых по морю.

На одном из снимков, сделанном 26 июля американской компанией Maxar Technologies, работающей в области космических технологий, виден иранский быстроходный катер, который движется к модели американского авианосца в стратегическом проливе. На другом снимке видны модели самолетов на палубе макета авианосца.

«Мы не можем сказать, что Иран хочет получить, построив этот макет, или какую тактическую цель они хотят достигнуть, используя такой макет в тренировочном или наступательном сценарии учений, – заявила представитель базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США коммандер Ребекка Ребарич. – Мы по-прежнему уверены в способности наших военно-морских сил защитить себя от любой угрозы на море».

Напряженность в отношениях между Ираном и США резко усилилась с 2018 года, когда президент Дональд Трамп вывел США из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана 2015 года и восстановил санкции, которые резко сократили экспорт иранской нефти.

КСИР заявил в апреле, что Тегеран уничтожит американские военные корабли, если его безопасность в Персидском заливе окажется под угрозой. Иранские официальные лица неоднократно грозили заблокировать Ормузский пролив, если Иран не сможет экспортировать нефть, или в случае атаки на его ядерные объекты.

В последние годы в Персидском заливе происходили периодические конфронтации между КСИР и американскими военными. Представители США заявляли, что закрытие пролива будет означать пересечение «красной линии», и Америка примет меры, чтобы открыть его.

Иран не может законным образом перекрыть пролив в одностороннем порядке, потому что его часть относится к территориальным водам Омана. Однако проходящие через него корабли идут через иранские воды, которые находятся под ответственностью военно-морских сил КСИР.