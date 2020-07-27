 

Коронавирус в России: число зараженных превысило 818 тысяч

27.07.2020, 14:23, Разное

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 635 человек, почти четверть из них не имели симптомов. За то же время вылечились 3 079 пациентов.

В Москве выявлено 694 инфицированных, в области – 139. В Санкт-Петербурге зафиксировано 172 новых случая.

С начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 818 120 человек, из них 603 329 вылечились. Зафиксировано 13 354 летальных исхода, 85 – за последние сутки.

Принимающий международные рейсы терминал D аэропорта Шереметьево 27 июля возобновил работу в полном объеме. Он был временно закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса.

В России за время карантина на 22% выросли продажи текилы, рома и других алкогольных напитков. Эксперты объяснили это закрытием заведений общепита и запретом на посещение зарубежных стран.

Специалист по оказанию первичной помощи населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, чем отличается грипп от COVID-19. Последний развивается постепенно, пациенты отмечают потерю вкуса и обоняния. Первый дает о себе знать сразу – самочувствие стремительно ухудшается, резко повышается температура.

Коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились более 16 миллионов человек. В Соединенных Штатах выявлено свыше 4,1 миллиона инфицированных.





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