 

Определены самые эффективные в уничтожении COVID-19 дезинфекторы

27.07.2020, 14:23, Разное

Сотрудники ведомства изучили жизнеспособность вируса на различных поверхностях. Они установили, что инфекция может сохраняться более двух суток на стекле, пластике, керамической плитке, нержавеющей стали и линолеуме.

Победить коронавирус могут дезинфицирующие средства. По словам специалистов, спирты из этила и изопропанола уничтожают тысячи вирусных частиц за полминуты. Такую же эффективность обнаружили у антисептиков, содержащих хлор.

Более медленными оказались средства, созданные на основе третичных аминов и четвертичных аммониевых соединений – органических веществ, производных от аммиака. Такие антисептики убивают COVID-19 за нескольких минут, сообщает RT.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости регулярного мытья рук, уборки помещений и обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Эти меры помогут остановить распространение коронавируса.

Отметим, что ситуация с COVID-19 в России улучшается. С каждым днем прирост зараженных становится меньше. Так, за последние сутки было выявлено 5 635 новых случаев заболевания инфекцией.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В Сети всплыло фото Бабкиной и Ротару из лихих 90-х

10.07 / Мнение: Зачистка Сибири и ДВ. Где тонко – там и рвется

18.07 / Учёные: Африка медленно распадается из-за рождения нового океана

11.07 / Обнаружено, где прячется инфекция при рецидивирующем цистите

22.07 / Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

25.06 / Джессика Альба и Кэш Уоррен дали интервью о воспитании детей: “Мы точно не хотим вырастить дураков”

30.06 / Мнение: Конституция и Путин

25.06 / Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

27.07 / Мнение: Медицина

25.06 / Япония отказалась размещать у себя американские комплексы ПРО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска