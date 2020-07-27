Определены самые эффективные в уничтожении COVID-19 дезинфекторы

27.07.2020, 14:23, Разное

Сотрудники ведомства изучили жизнеспособность вируса на различных поверхностях. Они установили, что инфекция может сохраняться более двух суток на стекле, пластике, керамической плитке, нержавеющей стали и линолеуме.

Победить коронавирус могут дезинфицирующие средства. По словам специалистов, спирты из этила и изопропанола уничтожают тысячи вирусных частиц за полминуты. Такую же эффективность обнаружили у антисептиков, содержащих хлор.

Более медленными оказались средства, созданные на основе третичных аминов и четвертичных аммониевых соединений – органических веществ, производных от аммиака. Такие антисептики убивают COVID-19 за нескольких минут, сообщает RT.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости регулярного мытья рук, уборки помещений и обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Эти меры помогут остановить распространение коронавируса.

Отметим, что ситуация с COVID-19 в России улучшается. С каждым днем прирост зараженных становится меньше. Так, за последние сутки было выявлено 5 635 новых случаев заболевания инфекцией.