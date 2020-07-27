Мнение: Каждая домохозяйка знает как управлять мэрией!

27.07.2020, 14:06, Разное

Феноменально, конечно, насколько я не могу привыкнуть к банальности – возраст может прийти, а мозги – нет. Что, разумеется, не помешает товарищам пафосно рассуждать, что должны власти, что не должны и как было бы хорошо, если бы вместо "этих" властей пришли "нормальные" люди.

Короче, в одной из моих любимых местных инфопомоек некий товарищ, если не врут, что захотел стать депутатом – решил хайпануть. И снял типа на видео типа парковщика у мэрии. А дальше понеслось: они тратят наши деньги!

Тут же было подсчитанно: сколько НАШИХ денег потратила мэрия. Куча мальчиков пафосно стала заламывать ручки и причитать, что они "думающие" в отличие от – не шучу, кстати. Правда, почему-то, никто не подсчитал, за редким исключением, что мальчики думают каким-то особенным местом – ибо счет пошел на миллионы, которые якобы ушли на ЗП этому парковщику.

Прибежали домохозяйки и начали говорить ПРО НАЛОГИ! Про налоги, Карл! Хотя домохозяйкам не докажешь, что вот это их пафосное "Мы платим" (ЯМЫ Налоги, ога) – далеко не весь бюджет. И куда как больше туда уходит от бизнеса и от сырьевого сектора, а также от больших заводов (что тоже бизнес, да). И если так, то домохозяйка должна закрыть свой красивый ротик (господа гусары, молчать!) и не чирикать. Но, где депутат, где жалкий ваш покорный, а где хававшие жизнь мамочки!

Кстати, мне очень понравился оборот "Мэрия могла бы" – с которым одна из бырышень ломанулась наперевес обличать депутатов и ватку. И говорит, популизма тут ноль целых хрен десятых. Хотя не поспоришь, правда? Мэрия и правда – могла бы. Мамочка тоже могла бы – подумать, но не время сейчас – ведь Хабаровск!

Короче, утро у меня прошло под хохот, сквозь, правда, слезы – от прочитанных советов мамочек, хорошо пока не Путину, как и чем должна заниматься мэрия. Жалко, нет такого паблика, где написано – чем должна заниматься мамочка.

Интересно, опять же, а Путину надо такую мамочку слушать? Путин – тоже мог бы? Впрочем, ответ мы знаем, чего это я – Путин не мог, Путин – должен! Ведь ему ЗП с мамочкиных налогов идет.

Счастья вам.