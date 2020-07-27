Рейтинг Зеленского на Украине упал до 30%

27.07.2020, 13:53, Новости дня



Рейтинг президента Владимира Зеленского за месяц снизился до 30,2%, при этом поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко выросла до 14,4%.

«Президентский рейтинг также возглавляет В.Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко – 13,7%», – говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте социологической группы «Рейтинг».

Также известно, что лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,1% потенциальных избирателей, еще 5,8% поддержали бы бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов оказалась менее 4%. Еще около 12% опрошенных не определились с кандидатом, за которого будут голосовать.

Ранее сообщалось, что пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство среди остальных политических партий на Украине, однако, согласно опросу, ее рейтинг составляет менее 30%.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.



