Масштабные учения начались на Северном Кавказе и в Закавказье
27.07.2020, 13:48, Новости дня
Более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, информирует пресс-служба ЮВО.
Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020» проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.
«Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.
Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.
На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». В составе разведывательных огневых комплексов – танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.
«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», – приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.
Напомним, 23 июля артиллеристы Южного военного округа уничтожили колонну условного противника огнем гаубиц «Акация» и систем «Град» в ходе учений на горном полигоне Цабал в Абхазии.
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