 

Масштабные учения начались на Северном Кавказе и в Закавказье

27.07.2020, 13:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
Более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, информирует пресс-служба ЮВО.

Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020» проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.

«Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.

Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.

На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». В составе разведывательных огневых комплексов – танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», – приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

Напомним, 23 июля артиллеристы Южного военного округа уничтожили колонну условного противника огнем гаубиц «Акация» и систем «Град» в ходе учений на горном полигоне Цабал в Абхазии.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Трамп и Елизавета II подтвердили особые отношения двух стран

20.07 / Названа дата завершения весенней сессии Госдумы

29.06 / В ОСК назвали срок передачи ВМФ пятой подлодки проекта «Борей»

07.07 / Роман Доброхотов: «Остановить Кадырова не может никто кроме Путина»

20.07 / Политика НБУ в отношении “ПриватБанка” останется прежней – Шевченко

28.06 / В сети опубликованы снимки умных часов Huami Zepp E

11.07 / В США зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса – почти 70 тыс. за сутки

12.07 / Смартфон Asus ZenFone 7 получит флип-камеру

25.06 / В Москве оштрафовали на 75 тысяч рублей человека, вышедшего на Красную площадь со смайликом

19.07 / Неприемлемая модель ценообразования. “Центрэнерго” выступило против формулы “Роттердам плюс”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска