 

В Роскачестве назвали способ уберечь хлеб от плесени

27.07.2020, 13:43, Разное

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить хлеб, чтобы на нем не образовалось плесени. Эксперты напомнили, что заплесневелый хлеб может вызвать аллергию и такие заболевания как астма и аспергиллез.

Появлению плесени способствуют влажность и негерметичность упаковки. Чтобы хлеб хранился дольше, специалисты рекомендуют держать его вдали от сырых и теплых мест. Важно, чтобы хлебница находилась как можно дальше от плиты, холодильника и окон, а также чтобы на нее не попадали солнечные лучи.





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