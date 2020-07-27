Пятеро человек погибли под Волгоградом при падении автомобиля в канал

27.07.2020, 13:43, Разное

Пятеро человек погибли в результате падения автомобиля в канал в Волгоградской области. В настоящее время их личности устанавливаются.

По предварительным данным, ДТП произошло утром. В салоне машины находились трое женщин и двое мужчин. Правоохранители полагают, что водитель французской иномарки не справился с управлением и съехал в канал. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.