Скандалы: «Содовый передел» в Башкирии

27.07.2020, 13:38, Разное

Почему российские власти не реагируют на вывод башкирских миллионов за границу

Россия страна богатая на природные ресурсы, однако, оказавшись в частных руках, это богатство обогащает только отдельных граждан, а отнюдь не приносит пользу обществу. Что греха таить, но крупные российские бизнесмены, зарабатывая разными путями, порой не совсем и честно, миллионы на природных богатствах нашей страны, потом перебираются жить в Европу, на американский континент или в иные жаркие страны. Именно поэтому миллиарды долларов попадают на счета в зарубежные банки, там же, за границей, русские богачи приобретают элитную недвижимость, престижные авто, яхты, а своих отпрысков отправляют на учебу в лучшие университеты Европы и США.

Наша история о том, как три бизнесмена из Башкирии – Альберт Харисов, Сергей Черников и Виктор Исламов, что называется, выкачав на Родине все, что только им удалось, подались за границу.

Бегом во Францию, на виноградники

Выбрали они для своего проживания за границей очень красивый район на юго-востоке Франции. В 2011 году они присмотрели себе два расположенные рядом поместья. Одно Шато Ля Мартинет, которое раскинулось на 300 га, а второе меньше втрое — Приорэ Сент Мари Вьей. Эти поместья расположилась по берегам реки Аржанс, которая несет свои воды в Средиземное море. Места действительно дивные: цветущие луга и прекрасные леса, в которых водится самая разная дичь.

Поместье Шато Ля Мартинет уже не одно столетие славится тем, что здесь выращивают очень ценные сорта винограда. А вот второе поместье просто уникально своей историей. На его территории располагалась две тысячи лет назад Римская усадьба с оборонительными укреплениями, через тысячу лет здесь был основан монастырь, а почти сто лет назад открыли винодельню. Так что башкирские бизнесмены подобрали себе действительно «райский уголок» на французской земле.

Практически сразу после покупки этих поместий здесь начались масштабные восстановительные работы. А средства на них были заработаны в России, на соде…Капиталовложения поступают от группы компаний «Башкирская химия», куда входят АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод», которые являются крупнейшими производителями кальцинированной соды в России. Ведь на их долю приходится 75% содового рынка страны.

Скупка акций, угрозы, принуждения…

Чтобы подняться на самый олимп содового производства в своей родной Башкирии, друзьям-товарищампришлось немало потрудиться. Сначала решено было скупить акции АО «Каустик», которое занималось производством каустической соды и ПВХ. И тут разразился крупный скандал. Дело в том, что инвестиционная компания «Совлинк» вместе с «ПетроТэк-холдингом», который принадлежал Сергею Черникову, начали скупать ценные бумаги, нарушив, таким образом, планы Урала Рахимова – сына президента Башкирии Муртазы Рахимова. Об этом в свое время писал «Коммерсантъ». Ведь Урал Рахимов в то время был председателем совета директоров в Башкирской топливной компании и стягивал в одну кучу все нефтяные производства в республике. Подключился админресурс, и ситуацию удалось урегулировать. Помогла скупка пакетов акций у мелких акционеров и к январю 2004 года в «Совлинке» и «Петротэк-холдинге» сосредоточилось в общей сложности более 82% акций.

Как заполучили АО «Сода»?К тому времени блокирующий пакет почти в 35% акций АО «Сода» находился в ведении руководства предприятия, во главе которого стоял директор Вячеслав Титов. Как сообщили СМИ, с него-то и начали свою атаку содовые магнаты. В декабре 2004 года в столице России в здании представительства Башкирии, которое в тот момент возглавлял Альберт Харисов, являющийся вице-премьером республики, несколько дней велись довольно тяжелые переговоры. Если верить опубликованной информации, в дело пошли уговоры, а потом прямой натиск. Вячеславу Титову пришлось передать все имеющиеся у него акции АО «Каустику», который контролировали уже новые бенефициары. Это, естественно, сказалось на здоровье Титова, который не смог пережить эту ситуацию и вскоре после этих «мирных переговоров» скончался. А ему был 61 год. Альберт Харисов при этом становится одним из партнеров группы компаний, которая на следующий год, в 2005, стала называться «Башкирская химия».

Однако контрольным пакетом акций содового завода, который составлял 62%, владел регион. Поэтому на первых порах приходилось мириться с той прибылью, которая накапливалась от продажи соды через торговый дом, что контролировался партнерами. Тесные связи с представителями власти дали возможность группе партнеров получить эксклюзивное право на продажу всей выпускаемой продукции АО «Каустик», а потоми АО «Сода» через иного посредника — АО «Единая торговая компания» (ЕТК), которая была основана в 2003 году.

Реализация продукции через ЕТК дала возможность иметь прибыль от продаж даже притом, что они не были контролирующими акционерами в АО «Каустик» и АО «Сода». Ведь большая часть получаемой прибыли от реализации соды оседала на счетах ЕТК.

Цена соды растет, прибыль увеличивается

Но аппетиты у группы росли, хотелось иметь больше. И вот долгожданное решение принимается в 2007 году: в доверительное управление АО «Башкирская химия» передается пакет акций, которым владеет регион. Получив в свое распоряжение контрольный пакет акций, партнеры стали действовать более радикально. В период с 2014-2015 года цена на кальцинированную соду поднимается на 25%. Естественно, что существенно растет и прибыль, которая распределяется между акционерами БСК. Ведь она теперь контролирует рынок продажи соды. Дивиденды выросли в три раза и в 2016 и 2017 годах превысили 11 млрд.руб. ежегодно.

«Башкирская химия» берет в доверительное управление АО «Березниковский содовый завод» в 2008 году. Это дает возможность контролировать более 75% всего производства соды в России. И они не преминули воспользоваться полученной возможностью — диктовать цену всем без исключения потребителям России. В июне 2010 года АО «Каустик» завладел 93,8% акций ОАО «Березниковский содовый завод», который занимает втрое место в стране по производству соды.

Путь Сергея Черникова от Стерлитамака… в Канаду

Родился Сергей Черников в Стерлитамаке, где и начал со временем организовывать модные в те времена видеосалоны и студии видеозаписи, потом переключился на мусорный бизнес. И вот башкирский бизнесмен, почувствовав вкус денег, решил переехать в Москву и стать чиновником. Он работал в министерстве природных ресурсов и несколько месяцев занимал пост первого вице-губернатора в Ненецком автономном округе. Интересная деталь: в это самое время в округе работал и Альберт Харисов. Под его контролем находилась выдача лицензий на разработку месторождений нефти с последующей ее добычей.

Черников в 2001 году создает группу компаний « ПетроТэк». Потом он удачно приобретает канадскую нефтяную компанию «CanBaikal» и вместе с семьей переезжает в далекую Канаду, позднее приобретая гражданство этой страны.

Теперь Черников «кидает» Россию. Так уж вышло то ли случайно, то ли преднамеренно, но именно в то время, когда Черников получал гражданство Канады, он угодил в скандал с делом Еленой Котовой, которая в 2011-2013 годах была директором от Российской Федерации в совете директоров в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Черников тогда заявил, что Елена Котова потребовала у него якобы «откат» в размере 1 млн.долларов за кредит его фирме в размере 95 млн.долларов.

Елена Котова в свою очередь уверяла, что ее просто подставили. В СМИ тогда писали, что это дело было запутанным и довольно странным. В его основе фигурировала скрытая аудиозапись, которую сделали спецслужбы из России или Великобритании. Однако в результате этого дело Котовой при активном участии Черникова обернулось невосполнимыми потерями для России. После этого случая доля кредитного портфеля ЕБРР в 2016 году уменьшилась с 30-33% до 12%. При этом руководители банка взяли курс на уменьшение участия России в дальнейшем.

И вот после такого крупного скандала, в результате которого Россия потеряла немало, а Черников ничего не теряя, благополучно получил гражданство Канады. При этом у этого бизнесмена имеется еще и «запасной аэродром» — прописка и в г. Колоньи, что расположен на берегу Женевского озера в Швейцарии.

Ох, Швейцария!

Климат этой европейской страны, похоже, пришелся по душе и еще одному бенефициару «Башкирской содовой компании» Альберту Исламову. Он владеет домом в Женеве наAvenuedel’Amandolier, 32. Как сообщалось в «Ведомостях» Исламов и Черников были друзьями еще с армии, но общий бизнес у них появился позже, уже в середине 1990-х. Альберт Черников не скрывал, что как-то попросил Виктора помочь ему с одним делом. Друг не отказался, хотя взамен не потребовал ничего. И тут Альберт ему предложил «долю» от успешной сделки, которая составила довольно солидную сумму – 1,2 млн.долларов. Виктор, естественно, такой награды не ожидал. Именно тогда пришла Альберту в голову мысль, что можно и в дальнейшем тесно работать вместе.

А что за спиной у Исламова?Исламов в свою очередь прославился и стал известен по всей Башкирии после скандала, в котором была замешана городская администрация Уфы и одна из структур застройщика ОАО «КПД». Интересен тот факт, что бенефициаром ОАО «КПД» являлся как раз Исламов. Этой компании предъявили иск на 134 млн.руб. Что делать? Как быть?

Исламов, как писали журналисты, обращается к друзьям. На помощь поспешил Вадим Старов, который тогда был вице-спикером парламента в Башкирии. Старов постарался на славу, подключив все свои связи. Тут как раз и пригодились «свои» судьи, что были в Верховном суде республики. Помощь оказывал и юрист Вадим Рамазанов, депутат городского совета Уфы. Все вместе эти друзья-товарищи и провернули успешно операцию, в результате которой иск «похудел» в 13 раз! Теперь его сумма составляла 10 млн.руб.

Исламов, естественно, отблагодарил своих друзей, в том числе и «слугу народа», ведь у его мамы был «огородик» размером в 220га и находился он в очень удачном месте – перспективный район на юге -западе от Уфы.

А его друзья -товарищи тем временем уже вовсю благоустраивали свои поместья во Франции, выводя деньги из России. Причем тут земли российские, если есть места более перспективные по их разумению – Франция, Швейцария, Канада.

Что же будет, чего стоит ждать?

Содовые магнаты Башкирии: Исламов, Черников, Харисов получили солидные капиталы на природном богатстве России, а потом покинули родину, перебравшись в края иные. Остается только надеяться, что «делами» этой троицы заинтересуются те органы, которым полагается это делать. Понятно, что теперь «французских виноделов» достать не так-то и легко, а вот юрист Старова, который является депутатом и «проворачивает» подобные дела, находится на родных берегах. Как говорится, было бы желание только желание.