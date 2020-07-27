Скандалы: Станет ли VTimes российским «Таймс»

27.07.2020, 13:38, Разное

Бывшая команда «Ведомостей» объявила о запуске нового проекта

Бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены руководства, запускают новый проект VTimes. Он будет освещать как традиционные для «Ведомостей» темы, так и несколько новых, в том числе здоровье и экологию. Зарабатывать издание планирует за счет краудфандинга и рекламы.

Журналисты, которые покинули «Ведомости» после смены владельца и главного редактора, объявили о запуске нового проекта под названием VTimes. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в Forbes.

«Отказ новых руководителей «Ведомостей» от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится в заявлении авторов проекта.

VTimes запустится осенью — точные даты пока не уточняются. «Было бы забавно стартовать 7 сентября — в день рождения «Ведомостей», — но к этой дате мы точно не успеем. Поэтому [запуск] будет позже», — сообщил Forbes бывший заместитель главного редактора «Ведомостей» и один из создателей VTimes Александр Губский.

По словам Губского, у проекта нет и не будет институциональных инвесторов. VTimes рассчитывает зарабатывать в первую очередь за счет краудфандинга, а также за счет рекламы. Сейчас создается юридическая структура. По словам Губского, это будет российское юрлицо. «Посмотрим, как будет воспринята эта идея в нашем обществе, в нашем бизнесе. Дальше мы объявим краудфандинговую программу, посмотрим, как отреагируют люди, насколько активны и креативны будем мы», — отметил Губский. Сейчас проект практически не финансируется: «Что-то работает pro bono (безвозмездная профессиональная помощь. — Forbes). <…> Приходят люди, организации, которые предлагают нам свои услуги просто за идею. Пока больших инвестиций не потребовалось. Сейчас начнется вся основная работа», — рассказывает Губский.

У проекта не будет платной подписки, материалы не будут закрываться «пейволом» — все тексты на сайте будут в открытом доступе. VTimes планирует запустить собственный «клуб друзей» — людей, которые будут на протяжении времени поддерживать проект. «Задача не в том, чтобы объявить сбор денег, собрать какую-то сумму и на этом все закончить, а чтобы создать постоянно действующую структуру, клуб друзей, которые будут поддерживать проект. Самая прямая аналогия клуба друзей музеев — когда ты платишь и получаешь преимущества или просто гордишься тем, что ты друг Британского музея», — пояснил Губский.

VTimes, помимо текстов, планирует запустить свой подкаст. На сайте появится лента новостей, а также расширенные материалы — будет выходить «двузначное число» материалов в день. Темы, помимо традиционных для «Ведомостей» бизнеса и общественно-политической повестки, будут включать и новые: например, здоровье, экологию, ответственное потребление и человеческий капитал. В работе, по словам Губского, участвуют несколько десятков людей, в том числе бывшие сотрудники газеты. Главный редактор и издатель еще не выбраны, поскольку нет юридического лица и организационной структуры, отметил Губский. В проекте участвуют четыре бывших заместителя главного редактора «Ведомостей» — Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян. Еще один бывший заместитель главного редактора газеты, Дмитрий Симаков, в создании VTimes не задействован — как пояснил Губский, Симаков «решил, что ему интереснее другой проект». Симаков подтвердил Forbes, что не участвует в новом проекте.

Конфликт в «Ведомостях»

В мае сменился владелец «Ведомостей» — газету купил основатель сайта «ФедералПресс» Иван Еремин. В июне совет директоров газеты утвердил главным редактором одного из основателей журнала «Эксперт» Андрея Шмарова. Он исполнял обязанности главного редактора с марта. Конфликт в редакции начался уже через две недели: сотрудники редакции обнаружили, что Шмаров изменил заголовок уже вышедшего на сайте материала о продаже активов «Роснефти» в Венесуэле без обсуждения с автором заметки. Шмаров объяснил, что «тренировался придумывать разные заголовки для сайта и газеты». В середине апреля Шмаров снял с сайта «Ведомостей» колонку экономиста Константина Сонина о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине. Затем он запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра» и пояснил, что это просьба администрации президента.

Редакция «Ведомостей» еще весной заявляла о подрыве доверия к изданию из-за действий Шмарова. 15 июня все пять заместителей главного редактора объявили об уходе из газеты в знак протеста против назначения Шмарова главным редактором. В начале июля профсоюз журналистов газеты пригрозил новому руководству забастовкой.

Ринат Таиров, Юлия Котова