Представлен новый смартфон Huawei Maimang 9: 6,8 дюйма, 64 мегапикселя, 4300 мАч и 5G

27.07.2020, 13:30, Разное

Huawei подготовила к выходу на рынок новый смартфон с актуальными техническими характеристиками. Устройство Maimang 9 получило экран на 6,8 дюйма, камеру в 64 мегапикселя, 5G и аккумулятор мощностью в 4300 мАч.

Новинка получила название Maimang 9, ее продажи начнутся уже в начале августа. Пока аппарат представят только на рынке Китая, основой смартфона стал однокристальный процессорный чип SoC Dimensity 800 от MediaTek. Дополняет платформу модуль оперативной памяти в 6 или 8 гигабайт в зависимости от версии.

Для хранения музыкальных файлов, видео, фотоснимков и любого другого контента предусмотрен только 128-гигабайтный флэш-накопитель. Дисплей устройства занимает более 90,3% площади лицевой панели и в диагонали достигает 6,8 дюйма. Спереди в нем расположена врезанная в экран 16-мегапиксельная селфи-камера. Основной объектив имеет разрешение в 64 мегапикселя, он дополнен датчиками на 8 и 2 мегапикселя с возможностями 120-градусного обзора и анализа глубины сцены.

Дактилоскоп Maimang 9 расположен на боковой грани устройства, а аккумулятор в 4,3 тысячи мАч поддерживает зарядку на 22,5 Ватт. Также изюминкой нового смартфона от Huawei является возможность работы в сетях пятого поколения. «С коробки» новинка работает на десятой модификации операционной системы Android 10, оснащенной фирменной оболочкой EMUI 10.1. Стоимость аппарата составит 315 и 340 долларов соответственно за варианты с 6 и 8 гигабайтами ОЗУ. Предзаказы на устройство через официальный сайт принимают с 27 июля, тогда как розничные релизы стартуют с 7 августа, но только на территории Китая.