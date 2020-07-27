Власти Австралии подали иск к Google

27.07.2020, 13:30, Новости дня



Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала в Федеральный суд страны иск к Google, обвив корпорацию во введении пользователей в заблуждение для получения их персональных данных и повышения заработка на таргетированной рекламе.

Согласно материалам дела, претензия регулятора касается изменений, внесенных американской компанией 28 июня 2016 года в формулировку своей политики конфиденциальности в области сбора персональной информации пользователей, в частности, Cookie-файлов с сервисов и сайтов, не принадлежащих Google, передает Рапси со ссылкой на Reuters.

С указанного периода соответствующее положение звучит следующим образом: «в зависимости от настроек вашего акаунта и используемых продуктов такие сведения (ваши действия на других сайтах и в других приложениях) могут быть связаны с вашими личными данными, например, в случае, если партнер применяет Google Analytics вместе с рекламными сервисами».

В ACCC считают, что нововведение позволило технологическому гиганту связать модели потребительского поведения и персональные предпочтения «миллионов пользователей» с их реальными именами для большей точности настроек рекламных предпочтений, но в нарушение закона, поскольку Google не разъяснила потребителям изменения в своей политике конфиденциальности и, как следствие, не получила информированное согласие на использование персональных данных на новых условиях.

Google отвергла обвинения. Ее представитель заявил, что согласие с новыми правилами было запрошено у потребителей с помощью простых для понимания процедур. «Если пользователь не дал согласия, его опыт использования наших продуктов и услуг остался неизменным», – подчеркнули в компании.

Тем временем Евросоюз намерен принять ряд новых мер для обеспечения соблюдения норм антимонопольного законодательства крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов.