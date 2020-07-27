Гонка вакцин от коронавируса грозит проблемами всему миру

27.07.2020, 13:30, Разное

Из-за пандемии коронавируса, охватившей всю планету, многие государства стремятся разработать собственные вакцины от тяжелого недуга. Однако исследователи предупреждают, что такая гонка разработок лекарства для избавления от Covid-19 может грозить проблемами для всего мира.

Специалисты считают, что гипотетическая опасность спешки в создании препарата против коронавируса может быть пагубнее самого заболевания. Уже сейчас такое своеобразное соревнование на первенство в создании вакцины стало предметом политической репутации. Целью такой гонки становится не забота о здоровье населения, а престиж страны.

Только сейчас на планете разрабатывают около двух сотен препаратов, в добавок к этому порядка 15 вакцин проходят клинические испытания. Китайские исследователи уже завершили тестирования первого такого средства, которое прошло регистрацию в регуляторном ведомстве. Ее готовы использовать с некоторыми ограничениями, прививки от коронавируса пока получат только служащие китайской армии.

При этом на разработку вакцин многие государства выделяют огромные средства. В КНР сумма кредитования на приобретение препарата достигает 1 миллиарда долларов США. При этом из-за спешки в разработках может быть слишком много ошибок. Все это в итоге способно привести не только к бессмысленным тратам огромных средств, но и к еще большему вреду для здоровья человечества.