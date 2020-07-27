 

ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире

27.07.2020, 13:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тыс, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.

Как отметил гендиректор, «за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5635 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 818 120 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 603 329 человек, из них 3079 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 13 354 человека. Накануне, 26 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5765. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 130.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Рада продлила мораторий на взыскание долгов по ипотечным кредитам

06.07 / Рассекречены достоинства нового Nissan Leaf 2020 модельного года

01.07 / Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

19.07 / Ученый раскрыл подробности испытаний российской вакцины от COVID-19

22.07 / Назначена дата суда над россиянином Винником во Франции

01.07 / Причиной крупного пожара в ДК в Гусь-Хрустальном мог стать поджог чердака

24.06 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

29.06 / Ющенко описал тяжелый экономический кризис на Украине

25.06 / Развеян миф о вреде защитных масок

01.07 / Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска