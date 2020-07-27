ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире

27.07.2020, 13:30, Новости дня



Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тыс, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.

Как отметил гендиректор, «за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5635 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 818 120 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 603 329 человек, из них 3079 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 13 354 человека. Накануне, 26 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5765. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 130.



