 

В Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12

27.07.2020, 13:30, Разное

Компания Apple готовит к выходу новое поколение своих смартфонов, которые будут представлены осенью. Однако в Сети уже сейчас появились снимки дисплея iPhone 12, которые сразу же вызвали неоднозначную реакцию.
Изображения опубликованы инсайдерами, по их утверждению, именно так будет выглядеть будущий флагман. Если верить в правдивость подобных публикаций, то в грядущей новинке снова будет монобровь. Между тем, такая «челка» впервые появилась в дизайне смартфона «яблочной» компании еще три года назад.

Судя по снимкам, двенадцатое поколение скопирует часть визуальных решений iPhone X. Фото появилось на одном из китайских ресурсов, автор публикаций сообщает, что пользовался достоверными источниками. Такой дизайн снова вызывает неоднозначную реакцию у фанатов продукции Apple, многим он кажется неактуальным и даже устаревшим. Бровь в предыдущих версиях телефона от американского IT-гиганта предназначалась для размещения фронтальных объективов и системы для идентификации пользователя по лицу.

При этом стоит отметить, что сразу после выхода X-версии iPhone другие производители массово принялись копировать подобный вырез. Однако впоследствии конкуренты отказались от такого спорного элемента, заменив ID-систему небольшой камерой в центре, либо в углу экрана. Достоверны ли изображения iPhone 12, покажет время, напомним, официальная презентация новинок от Apple ранее была перенесена с сентября на октябрь.





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