 

Личное: Наговаривают!

27.07.2020, 13:25, Разное

Буду сегодня краткой: в подлые слухи о неверности Омара Хуяма я не верю.

Ну не может приличный инстаграмный Омар слать в соцсетях интимную перепиську сиськам, пока его жена Бородавка тарится на Дубровке Луи Шанелем, чтобы сэкономить семейный бюджет.


Фото: Соцсети

Это всё — против правил, а Омар Хуям известен не столько своими бизнесами и книгами, но и высокими моральными принципами.

Максимум, что могло бы быть — флирт в дешёвой кафешке для гастарбайтеров, но никак не в Сербии с бывшей возлюбленной Неймара.

Сербская модель Сорая Вучелич полгода рассказывает всем байки, что у неё новых жОних — бизнесмен из России и показала кольцо.

Ну, мол, написал в Директ Эскортограма, предложил любовь, отправил несколько фотографий своего достатка: часы, автомобили, дом и оголённые части тела.

Узнаёте почерк? Часы, части тела, достаток.

Так вот, помимо прочего, сербская пресса сообщает, что в декабре 2019 года Сорая рассказывала, что её эскортограмный возлюбленный находится в стадии бракоразводного процесса.

Детей много, достатка тоже много, поэтому всё затягивается.

В итоге, на дворе — почти август, а Омар Хуям отдыхает с семьёй второй раз за сезон на курортах Краснодарского края. Никакой Вучелич не пахнет, а значит вывод может быть лишь один — обвинили Хуяма зазря.

Искренне не понимаю, как мог бы Омар, известный своим изумительным эстетическим вкусом, изменить прекрасной Ксении — вы посмотрите на фото! Где красотка Бородавкина, а где страшненькая модель?

Ксении я желаю не верить подлым слухам — вы персоны известные, все вас хотят рассорить, а потому и вываливают всякую грязь на ваши прекрасные отношения.

Подлые люди: московские давалки и прочие. Не даёт им покоя тихое семейное счастье Ксюши.

Источник: Лена Миро





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