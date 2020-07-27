Личное: Наговаривают!
27.07.2020, 13:25, Разное
Буду сегодня краткой: в подлые слухи о неверности Омара Хуяма я не верю.
Ну не может приличный инстаграмный Омар слать в соцсетях интимную перепиську сиськам, пока его жена Бородавка тарится на Дубровке Луи Шанелем, чтобы сэкономить семейный бюджет.
Фото: Соцсети
Это всё — против правил, а Омар Хуям известен не столько своими бизнесами и книгами, но и высокими моральными принципами.
Максимум, что могло бы быть — флирт в дешёвой кафешке для гастарбайтеров, но никак не в Сербии с бывшей возлюбленной Неймара.
Сербская модель Сорая Вучелич полгода рассказывает всем байки, что у неё новых жОних — бизнесмен из России и показала кольцо.
Ну, мол, написал в Директ Эскортограма, предложил любовь, отправил несколько фотографий своего достатка: часы, автомобили, дом и оголённые части тела.
Узнаёте почерк? Часы, части тела, достаток.
Так вот, помимо прочего, сербская пресса сообщает, что в декабре 2019 года Сорая рассказывала, что её эскортограмный возлюбленный находится в стадии бракоразводного процесса.
Детей много, достатка тоже много, поэтому всё затягивается.
В итоге, на дворе — почти август, а Омар Хуям отдыхает с семьёй второй раз за сезон на курортах Краснодарского края. Никакой Вучелич не пахнет, а значит вывод может быть лишь один — обвинили Хуяма зазря.
Искренне не понимаю, как мог бы Омар, известный своим изумительным эстетическим вкусом, изменить прекрасной Ксении — вы посмотрите на фото! Где красотка Бородавкина, а где страшненькая модель?
Ксении я желаю не верить подлым слухам — вы персоны известные, все вас хотят рассорить, а потому и вываливают всякую грязь на ваши прекрасные отношения.
Подлые люди: московские давалки и прочие. Не даёт им покоя тихое семейное счастье Ксюши.
Источник: Лена Миро
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