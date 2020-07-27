Борис Щербаков о сходстве со своим героем в сериале “Старые кадры”: Я не ангел! Но и не сволочь

27.07.2020, 13:23, Разное

70-летнему артисту досталась роль сыщика,

оперативника-пенсионера Георгия Бархатова. Вместе с

коллегами персонаж распутывает самые

сложные дела.

По словам Бориса Щербакова, у него много общих черт с героем

сериала “Старые кадры”. Например, чувство юмора. “Он говорит про себя так: “Я

не ангел! Но и не сволочь”, – отметил актер.

В личной жизни Борис Васильевич оказался

постояннее своего персонажа. Актер 40 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Татьяной Бронзовой. У знаменитостей есть взрослый сын.

В свою очередь Бархатов трижды был в ЗАГСе, но все браки оказались недолговечными. Каждая из жен родила персонажу сериала “Старые кадры” по дочери. Щербаков подчеркнул, что его

герой – человек порядочный. Он поддерживает бывших супруг и детей материально и активно

участвует в их жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от #ЗеленоградСегодня (@zelenograd_news.ru) 30 Янв 2020 в 4:18 PST

Борис Щербаков, как и его персонаж, продолжает активно трудиться,

хотя давно на пенсии. Ежегодно в свет выходит по два проекта

с участием актера, также

он

работает на театральной сцене.

Борис Васильевич влюблен в профессию. В свое время он приложил много усилий,

чтобы поступить в театральный вуз. Каждую роль знаменитость рассматривает как дар

небес. Впрочем, Щербаков не скрывает, что финансовая составляющая в этом

вопросе играет значительную роль.