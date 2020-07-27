 

Борис Щербаков о сходстве со своим героем в сериале “Старые кадры”: Я не ангел! Но и не сволочь

27.07.2020, 13:23, Разное

70-летнему артисту досталась роль сыщика,
оперативника-пенсионера Георгия Бархатова. Вместе с
коллегами персонаж распутывает самые
сложные дела.

По словам Бориса Щербакова, у него много общих черт с героем
сериала “Старые кадры”. Например, чувство юмора. “Он говорит про себя так: “Я
не ангел! Но и не сволочь”, – отметил актер.

В личной жизни Борис Васильевич оказался
постояннее своего персонажа. Актер 40 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Татьяной Бронзовой. У знаменитостей есть взрослый сын.

В свою очередь Бархатов трижды был в ЗАГСе, но все браки оказались недолговечными. Каждая из жен родила персонажу сериала “Старые кадры” по дочери. Щербаков подчеркнул, что его
герой – человек порядочный. Он поддерживает бывших супруг и детей материально и активно
участвует в их жизни.

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Публикация от #ЗеленоградСегодня (@zelenograd_news.ru) 30 Янв 2020 в 4:18 PST

Борис Щербаков, как и его персонаж, продолжает активно трудиться,
хотя давно на пенсии. Ежегодно в свет выходит по два проекта
с участием актера, также
он
работает на театральной сцене.

Борис Васильевич влюблен в профессию. В свое время он приложил много усилий,
чтобы поступить в театральный вуз. Каждую роль знаменитость рассматривает как дар
небес. Впрочем, Щербаков не скрывает, что финансовая составляющая в этом
вопросе играет значительную роль.





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